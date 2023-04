Airgest sulle tracce di Malta per destagionalizzare il turismo

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra ha incontrato, a Malta, i vertici dell’autorità governativa del turismo maltese, il CEO Carlo Micallef e il Chief Officer Strategic Development, Leslie Vella, per confrontarsi su organizzazione e rapporti tra l’aeroporto e l’Isola, sulla capacità di fare turismo, di incrementarlo, di mantenerlo e, soprattutto, sulla destagionalizzazione. Malta è collegata all’aeroporto di Trapani, per tutta la Summer, con 5 rotte e collegamenti quasi giornalieri.

“Malta è riuscita nel corso degli ultimi sei, sette anni – ha sottolineato il presidente Salvatore Ombra – a destagionalizzare il turismo e ad avere flussi costanti da gennaio a dicembre attraverso la sua variegata offerta turistica, ed è questo su cui noi dovremmo puntare. Non solo più turisti ma turisti tutti i mesi dell’anno”.