Al Carpe Diem Luana Rondinelli presenta il libro/audiolibro “Sciara – Prima c’agghiorna”

MARSALA – L’opera letteraria “Sciara – Prima c’agghiorna” il libro/audiolibro, (in siciliano con traduzione in italiano) scritto e interpretato da Luana Rondinelli, con le musiche de I Musicanti di Gregorio Caimi, edito da Navarra editore sarà protagonista dell’ “Incontro con l’autore all’ora del tè” organizzato dall’officina artistica Carpe Diem, in via Armando Diaz n.2, sabato 28 gennaio alle ore 17,00 all’interno dell’Auditorium Vito Trapani.

Il libro è un lungo monologo in cui a parlare è Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale, la prima mamma socialista che è stata al fianco del figlio nelle battaglie per la dignità e il lavoro dei contadini, ma è al contempo uno spaccato d’amore, di poesia, di forza civile e di coraggio in quanto a parlare è stata la prima donna della storia che ha denunciato la mafia facendo nomi e cognomi.

Il libro, grazie alla presenza di un QRCode, si trasforma in audiolibro e consente a chi ne fruisce di poter ascoltare direttamente la poesia di Luana Rondinelli dalla sua stessa voce, arricchita dalla presenza della musica.

Luana Rondinelli spiega: “Ho diviso il testo in sette quadri (Lu Parto, Lu Travagghio, Sciara, La Politica, Le Minacce, La Mafia E Lu Parto) più una nenia dolorosa dedicata a Salvatore Carnevale e ho immaginato Francesca dal primo momento in cui prende tra le braccia suo figlio, da quell’istante saranno legati in un percorso di vita incredibile per difendere il prossimo e sovvertire con il proprio coraggio quel sistema a cui nessuno si era mai ribellato, per paura. Ma una madre non teme niente quando deve difendere il proprio figlio. Non ha limiti”. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Chiara Putaggio.

L’appuntamento è per il prossimo 28 gennaio alle ore 17,00 con ingresso libero. Nel corso del pomeriggio agli intervenuti sarà servito il tè. Un momento conviviale per gustare con tutti i sensi un pomeriggio dedicato alla letteratura nella “nostra lingua siciliana”.