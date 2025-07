Al Castello Grifeo “La Leggenda del pianista sull’oceano”, con elaborazione e adattamento dell’attore e regista Martino Palmisano

PARTANNA – Nell’ambito del Programma della terza settimana dell’Estate Selinuntina è inserito per domani 26 luglio alle ore 21 al Castello Grifeo di Partanna l’adattamento jazz de “La Leggenda del pianista sull’oceano”. La messa in scena è ispirata all’omonimo film, pluripremiato, di Peppuccio Tornatore, del 1998. Martino Palmisano, attore e regista, ha elaborato e adattato il testo, con l’obbiettivo di renderlo fruibile ad un pubblico eterogeneo: ne ha ricavato una versione di 60 minuti, con frequenti interventi musicali del M° Dario Gentile, che suonerà dal vivo brani di musica jazz (Bill Evans, Miles Davis, ecc.) accompagnato dal contrabbassista Gabriele Compare.

“La Leggenda del pianista sull’oceano” è l’incredibile storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, un uomo che trascorse tutta la sua vita sul Virginian, il transatlantico su cui fu abbandonato appena nato.

Il suo destino s’intreccia con quello del marinaio che lo trovò e che gli fece da padre adottivo; con quello del trombettista, narratore della storia, suo migliore amico; e con le mille storie dei passeggeri della nave, attraverso i cui racconti, Novecento vedrà il mondo.

I sogni, i desideri saranno “incantati”, come quei ricordi intrisi di nostalgia, per qualcosa di mai vissuto. Novecento non scenderà dalla nave, come non si scende ai compromessi della vita.