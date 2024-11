Al cinema la commedia romantica This Time Next Year

ROMA – Uscirà al cinema il 14 novembre, distribuita da Notorious Pictures, la commedia romantica This Time Next Year di Nick Moore. Il film, tratto dal bestseller di Sophie Cousens, adattato per lo schermo dalla stessa autrice, vede protagonisti due dei volti più promettenti del cinema britannico: Lucien Laviscount, reduce dal successo di Emily in Paris, e Sophie Cookson, nota per Kingsman: Secret Service.

È la storia di Minnie e Quinn, nati il giorno di Capodanno nello stesso ospedale a pochi minuti di distanza. Le loro vite prendono direzioni opposte, ma nel giorno del loro trentesimo compleanno si incontrano casualmente a una festa: lui affascinante imprenditore che sembra avere tutto dalla vita, lei sull’orlo di perdere la casa e la sua pasticceria. Tra di loro c’è intesa, appaiono perfetti l’uno per l’altra, ma Minnie fa di tutto per non innamorarsi di lui. Quando le loro strade continuano a incrociarsi, si rendono conto che forse il destino sta cercando di farli incontrare…