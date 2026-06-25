Al congresso dei Testimoni di Geova “Felici per sempre” tenutosi a Catania, uomini e donne di diverse età hanno abbracciato la fede tramite il battesimo

TRAPANI – Quest’estate, al Sicilia Fiera di Misterbianco a Catania, si è svolto da venerdì a domenica, e per i primi due fine settimana di giugno, il congresso dei Testimoni di Geova, intitolato “Felici per sempre”. All’evento hanno partecipato oltre 9.000 persone, tra fedeli e simpatizzanti provenienti da varie parti della Sicilia.

Sabato mattina (20 giugno) c’è stato uno dei momenti più attesi, il battesimo dei nuovi 39 fedeli per immersione totale in acqua, seguendo il modello descritto nei Vangeli del battesimo di Gesù, che fu immerso nel fiume Giordano. Lo scorso anno tra i Testimoni di Geova i nuovi battezzati in Italia sono stati più di 3.800 e nel mondo oltre 304.000.

Marco Bruno, portavoce dei Testimoni di Geova per la Sicilia e la Calabria, spiega: “Il battesimo è una scelta personale. A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta mettere in pratica i valori cristiani nella propria vita, hanno studiato la Bibbia per molti mesi, spesso per anni”.

I Testimoni di Geova, realtà non profit, nell’organizzazione di congressi, danno vita ogni anno a eventi gratuiti della durata di tre giorni. A questi eventi non si fanno collette.

L’anno scorso i Testimoni di Geova hanno tenuto oltre 6.000 congressi in quasi 500 lingue, tra cui 19 congressi internazionali in 13 paesi. Il numero dei presenti ha superato i 12 milioni.

Solo in Italia, quest’anno i Testimoni di Geova terranno 67 di questi congressi in 18 città. Per ulteriori informazioni o per trovare il congresso più vicino, si può visitare il sito jw.org > chi siamo > Congressi.