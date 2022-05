Al Florio di Erice masterclass con Damian Burgess sul mondo del caffè

ERICE – L’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice ha organizzato e ospitato nella giornata di lunedì (16 maggio) una masterclass con Damian Burgess sul mondo del caffè: mono origini, estrazioni alternative, degustazioni, mixology e caffè. Una bellissima giornata di formazione per gli alunni che hanno avuto modo, grazie alla collaborazione della scuola con Caffè Vergnano, di seguire la lezione del master trainer e le attività in modalità demo nella sala Florio della sede centrale, in via Barresi. Tra gli intervenuti, dopo i saluti della dirigente scolastica, Pina Mandina, ci sono stati Rosario Giunta, responsabile Sicilia Caffè Vergnano, Massimiliano Grimaldi, responsabile per la provincia di Trapani, Trainer e formatore Caffè Vergnano e Mario Zirolia, agente Ho.re.ca, Trainer e formatore Caffè Vergnano. Con loro, proprio Damian Burgess, Coffee Professional, Master Trainer, esperto e consulente, che ha trattato i vari argomenti e poi, intervallato cold brew e coffee Mixology, con le varie degustazioni tra cui alcune preparazioni alcoliche. “Un corso teorico-pratico che ha avuto lo scopo di affrontare i principali temi del mondo del caffè – dice la Dirigente scolastica Pina Mandina – con approfondimenti e curiosità che ci hanno fatto vivere il tutto con grande curiosità ed entusiasmo”.