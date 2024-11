CASTELVETRANO – Il giovane castelvetranese Giuseppe Rizzo lo scorso 9 novembre ha ricevuto a Milano il Premio, Giovani per la divulgazione della numismatica, grazie al lavoro di ricerca che aveva effettuato a conclusione del percorso di formazione presso l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo. La scuola ha ancora una volta dimostrato di essere un luogo in cui si aprono le porte del sapere e si gettano le basi per un futuro ricco di opportunità.