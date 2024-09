Al Giuseppe Di Stefano di Trapani la V Edizione del Premio “Tonino Di Pasquale”, una serata dedicata al Jazz, allo Swing e alla ricerca scientifica

TRAPANI – Il teatro “Giuseppe Di Stefano” di Trapani, domenica 15 settembre, a partire dalle ore 21:00, ospiterà il concerto di selezione del prestigioso Premio “Tonino di Pasquale” che giunge quest’anno alla sua V edizione. Organizzato e promosso dall’Associazione culturale KirArt, il concorso ha come tema principale la musica Jazz e Swing, generi musicali molto amati da Tonino Di Pasquale, musicista trapanese prematuramente scomparso il 12 gennaio 2020, al quale è dedicato il concerto/concorso musicale. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sul “colangiocarcinoma” uno dei tumori più rari mai scoperti.

Mariella Bonfiglio, moglie dello scomparso musicista e Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale KirArt, ha deciso di onorare la memoria di Tonino Di Pasquale con un Premio rivolto alle scuole, ai giovanissimi ed ai giovani di una età compresa fra i 10 ed i 40 anni, con una serata di beneficenza e premiazione finale prevista appunto per il 15 settembre 2024.

La giuria ha decretato, dopo un’attenta analisi delle domande di partecipazione pervenute, la selezione di quattro concorrenti: la giovane cantante messinese Maria Luisa Grace Cacciola, di soli 15 anni, Alessia Doko, cantante di Rimini, Roberta Prestigiacomo, cantautrice trapanese, e Il faro Jazz Gang, gruppo musicale trapanese formato da cinque componenti. I concorrenti saranno ascoltati e giudicati da una giuria formata da musicisti, giornalisti, critici musicali: il Presidente di giuria sarà Giampaolo Ascolese che ricopre anche il ruolo di direttore artistico assieme a Riccardo Biseo e Nino Errera, Elisabetta Guido, Gianpiero Risico, coordinatore concorrenti, Andrea Montalbano, Mario Genna, Giuseppe Pipitone, Santino Stinco, il giornalista musicale Gjin Schirò.

I musicisti vincitori si esibiranno alla Casa del Jazz giovedì 26 settembre 2024 per un concerto di beneficenza durante il quale sarà premiato con una borsa di studio il miglior ricercatore, scelto dalla commissione scientifica, per l’anno 2024. La V Edizione del Premio “Tonino Di Pasquale” sarà, infatti, avvalorata dalla presenza del prestigioso Saint Louis College of Music di Roma, partner ufficiale del Premio, che ha istituito delle borse di studio per i vincitori.

Nel corso della serata, oltre ai concorrenti, diversi saranno gli artisti ospiti che si alterneranno sul palco presentati dall’attrice Rosaria Bonfiglio che condurrà l’intera serata: oltre ad alcuni dei giurati, musicisti di fama nazionale, interverranno infatti Edoardo Donato al sax, vincitore della scorsa edizione, Diana Buscemi, musicoterapeuta dell’Associazione Solidalmente, e gli ospiti d’eccezione del concorso, la cantante Elisabetta Guido e l’Orchestra Marching Band “Banda Musicale M° Gabriele Asaro” diretta dal Maestro Santino Stinco.

Per l’ingresso è prevista una donazione pari a 15 € per gli adulti e di 7 € per ragazzi e ragazze sotto i 17 anni che potrà essere effettuata presso il botteghino di Villa Margherita (Via Regina Margherita, 1, Trapani) o tramite bonifico bancario. Per tutte le informazioni potete visitare il sito internet www.premiotoninodipasquale.it oppure chiamare il numero 347 52 57 525 o inviare una mail a info@premiotoninodipasquale.it.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Istituto Saverio de Bellis IRCCS di Castellana Grotte diretto dal prof. Gianluigi Giannelli ospite della serata.