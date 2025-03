Al Parco di Selinunte, prima domenica del mese tra visite, videomapping e bici. La Maratonina Partanna-Selinunte taglierà il traguardo al Tempio E

SELINUNTE – Scoprire le mura fortificate, entrare nei passaggi segreti e chiedersi dove vadano a finire i cunicoli e le vie di fuga, notare vicino porta Nord le feritoie quadrate da dove gli abitanti riversavano sui nemici migliaia di frecce: il nuovo percorso del Parco archeologico di Selinunte, “testato” con successo a febbraio, ora entra nel “bouquet” di visite di CoopCulture e debutta la domenica (6 aprile), la prima del mese a ingresso gratuito. Selinunte è in fiore, un enorme giardino che la scorsa settimana è finito sulle testate internazionali per la scoperta delle mura della città arcaica, a circa 2 chilometri e mezzo dalla cinta dell’acropoli, che sarà, invece, protagonista di questa visita condotta dagli archeologi.

Ma la raccomandazione è quella di passare l’intera giornata al Parco archeologico di Selinunte: partendo alle 10.30 con la “passeggiata tra i templi”, i grandi protagonisti della Collina orientale. Poi, alle 11.30 (le prossime visite saranno poi il 22, 24 e 29 aprile, il 2 e 4 maggio per poi essere disponibili ogni martedì e giovedì) la visita guidata “Le mura di Selinunte ed i suoi passaggi segreti”, per scoprire il sistema difensivo della polis costruito dal tiranno siracusano Ermocrate dopo la distruzione di Selinunte a opera dei cartaginesi nel 409 a.C.: le mura diventano così il testimone muto di un passato di resilienza riletto sulle sue fortificazioni. Il trekking costeggerà il sistema murario e ciò che resta delle porte, veri e propri punti strategici con torri a intervalli regolari, da dove le sentinelle controllavano giorno e notte gli accessi alla città; entrando da un varco all’altezza di Porta Nord, si imboccherà un passaggio segreto per ritrovarsi sul lato che si affaccia sul santuario di Demetra Malophoros. Durante la visita si accennerà all’arte della poliorcetica ovvero tutti gli stratagemmi, le tecniche e gli strumenti messi a punto in campo militare per assediare la città.

Durata: 1 ora. Costo: 7 euro + 3 euro la navetta fino all’Acropoli. Percorso non adatto ai bambini sotto i 10 anni e alle persone con difficoltà motorie.