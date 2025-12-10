Al San Domenico il concerto di Natale di Francesco Parrino

TRAPANI – La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese chiude l’anno con una Festa di Natale fuori dagli schemi: Francesco Parrino, pianista da oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, il 20 dicembre alle 19.00, porta sul palco del Complesso San Domenico, a Trapani, uno spettacolo che unisce virtuosismo e partecipazione del pubblico. Il concerto prevede un ricco programma con composizioni originali dell’artista, brani natalizi, colonne sonore cinematografiche e successi pop e rock rielaborati al pianoforte. A rendere unica la serata sarà un momento speciale di interazione con il pubblico: gli spettatori in sala potranno scegliere alcuni brani che il pianista improvviserà al momento. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o in loco il giorno dell’evento fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità. La 77ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

