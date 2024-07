Al Teatro “Giuseppe di Stefano” di scena una prima assoluta:“Die Zauberflöte – Il Flauto Magico” di W. A. Mozart

TRAPANI – Il programma del mese di luglio del cartellone estivo proposto dall’Ente Luglio Musicale Trapanese si concluderà con l’esecuzione di uno dei più grandi classici dell’opera di fine ‘700: “Die Zauberflöte – Il flauto magico” di W. Amadeus Mozart. L’opera sarà eseguita, per la prima volta in assoluto a Trapani, mercoledì 24 e venerdì 26 luglio, alle ore 21:00, al teatro “Giuseppe di Stefano”.

Composto su libretto di Emanuel Schikaneder nel 1791, ricca di elementi fiabeschi, simbolici e filosofici, ambientata in un Egitto immaginario, l’opera mozartiana, la cui regia, i costumi e le scenografie sono di Maria Paola Viano, sarà eseguita dall’Orchestra e Coro dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, diretti dal maestro Alfredo Salvatore Stillo. Il maestro del coro è Fabio Modica. L’assistente alla regia è Carla Tiberio. Ad affiancare il cast, la Phonetic Coach per la lingua tedesca dottoressa Marion Weerning dell’ICIT, Istituto di Cultura Italo Tedesco di Trapani.

A ricoprire i ruoli dei protagonisti troviamo invece i giovanissimi vincitori del XIX concorso internazionale “Giuseppe Di Stefano” che si è svolto lo scorso aprile al Teatro “Tonino Pardo” di Trapani.

I biglietti: Settore Platinum: intero 45,00 €, ridotto (under 24 e over 65) 35,00 €; Settore Gold: intero 35,00 € ridotto (under 24, over 65) 25,00 €; Settore Silver intero 25,00 €, ridotto (under 35 e over 65) 15,00 €.

Inoltre, al botteghino di Villa Margherita (Viale Margherita 1), aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, oltre ai biglietti (acquistabili fino a un’ora prima dall’inizio dello spettacolo, fatta eccezione nel caso di esaurimento posti), sarà ancora possibile sottoscrivere il Risonanze del Chiostro, l’abbonamento disponibile fino al 3 agosto e comprensivo dei sei spettacoli che si terranno tra agosto e settembre all’interno del Chiostro di San Domenico (settore unico 60,00 €) e il Concerti senza confini, disponibile invece fino al 2 novembre e comprensivo di due spettacoli che si terranno al Tonino Pardo tra novembre e dicembre.

Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto. L’Ente Luglio Musicale aderisce a “18App” (per informazioni consultare il sito www.18app.italia.it) e “Carta del docente” (www.cartadeldocente.istruzione.it). Per tutti gli under 35 è invece possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti i biglietti sottoscrivendo la “Carta fedeltà under35” a 10,00 €.

Per l’intero programma e maggiori informazioni potete consultare il sito www.lugliomusicale.it e la pagina Luglio Musicale Trapanese presente su Facebook.