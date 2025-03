Al Teatro Sollima di Marsala un viaggio musicale tra capolavori per violino e pianoforte

MARSALA – Domenica 9 marzo, alle ore 18:00, il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica: il duo d’eccellenza composto dal violinista turco Cihat Aşkın e dal pianista italiano Roberto Issoglio si esibirà in “Echi di Eleganza: Capolavori per Violino e Pianoforte”. Questo concerto rappresenta il terzo evento della prima parte della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, ente che da 35 anni promuove la grande musica nella città siciliana, sotto la guida del maestro Giuseppe Lo Cicero. “Una serata che unisce eleganza e maestria, con due artisti di fama internazionale che ci condurranno in un viaggio attraverso capolavori immortali – ha commentato il presidente Lo Cicero -, sottolineando l’importanza di continuare a portare a Marsala artisti di altissimo livello. L’Accademia Beethoven, con il suo Consiglio direttivo e i patrocini pubblici di cui gode, si conferma così un faro culturale per la città e per l’intera regione”.

L’incontro tra Aşkın e Issoglio promette un’esperienza musicale indimenticabile, in cui la tecnica impeccabile e l’empatia artistica si fondono per dare vita a un dialogo sonoro di rara bellezza. Il Teatro Sollima, con la sua acustica raffinata, sarà la cornice ideale per questo viaggio attraverso epoche e stili, dalla finezza barocca al lirismo romantico, fino alle suggestioni della musica boema e al virtuosismo del Novecento. L’Accademia Beethoven, con questa XXV Stagione Concertistica, conferma il suo ruolo di protagonista nella diffusione della cultura musicale, portando a Marsala artisti di livello mondiale e offrendo al pubblico occasioni uniche per immergersi nella grande musica.