Al via “30 libri in 30 giorni”, iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura

PALERMO – Prende il via l’ottava edizione di “30 libri in 30 giorni” la manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L’iniziativa ha l’obiettivo di riscoprire la bellezza della lettura e prevede la presentazione, per trenta giorni, di altrettanti volumi. La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di aprile 2025 e propone una selezione di opere che abbracciano diverse esperienze editoriali, con un focus particolare sul nostro patrimonio storico artistico. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Casa Editrice Don Lorenzo Milani.

La manifestazione si tiene nei 30 giorni antecedenti il 23 aprile, data che l’Unesco ha dedicato alla Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore, scelta perché è il giorno in cui sono morti nell’anno 1616 tre grandi scrittori di fama mondiale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega.

“Anche quest’anno riproponiamo questa straordinaria esperienza – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia – perché riteniamo che il libro continua ancora oggi ad essere una straordinaria finestra aperta sul mondo, indispensabile per la crescita personale ed intellettuale, permette di viaggiare con la fantasia e l’immaginazione, di vivere le vite di uomini e donne del passato e contemporaneamente favorire il progresso sociale e culturale di ogni comunità. Vogliamo ancora una volta sottolineare che il libro scandisce i tempi della cultura e come le opere letterarie restanio un formidabile strumento di informazione, apprendimento, conoscenza, svago”. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia.

Di seguito il programma con i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.

Bolognetta – Domenica 23 Marzo

L’albero di Carrubo. Essere ebrei in Sicilia (1848-2020)

di Alessandro Hoffmann

Cefalà Diana – Lunedì 24 Marzo

Kafal e il Castello

di Domenico Carbone

Santa Flavia – Martedì 25 Marzo

Fiordiluna

di Marco Palumbo

Riesi – Mercoledì 26 Marzo

Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c’è più

di Gaetano Basile

Palermo – Giovedì 27 Marzo

Oltre il Chador

di Marcella Croce

Messina – Venerdì 28 Marzo

L’ombra del Re Sole in Sicilia. La guerra civile di Messina 1674-1678

di Pippo Lo Cascio

Riesi – Venerdì 28 Marzo

Lo scherzo infinito

di Rocco Chimera

Palermo – Venerdì 28 Marzo

Storia dell’enogastronomia siciliana

di Mario Liberto

Agira – Sabato 29 Marzo

L’impegno dei cattolici in Politica

di Decio Terrana

Napoli – Lunedì 31 Marzo

L’altra meta

di Agostino Russo

Agrigento – Venerdì 4 Aprile

Mariuccia

A cura di Salvatore Indelicato

Altavilla Milicia – Sabato 5 Aprile

Alla scoperta delle verdure spontanee di Sicilia

Autori Vari

Ficarra – Sabato 5 Aprile

Momenti dell’Anima

di Attilio Andriolo

Catania – Martedì 8 Aprile

A ritroso

di Miette Mineo

Rosolini – Martedì 8 Aprile

La lama sottile dell’amore

di Corrado Calvo

Termini Imerese – Mercoledì 9 Aprile

Spirito e Molecole

di Giovanni Iannuzzo

Agrigento – Giovedì 10 Aprile

La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino

A cura di Alfonso Lo Cascio e Antonino Filippi

Trapani – Venerdì 11 Aprile

Arte rupestre nelle grotte trapanesi. La grotta del genovese a Levanzo

di Francesco Torre

Mussomeli – Venerdì 11 Aprile

Le parole rosa, le parole celeste

di Antonella La Monica

Alia – Sabato 12 Aprile

La mano di diamante. Poesia di Kalida

di Calogera Randazzo

Gangi – Sabato 12 Aprile

Storia delle Madonie

di Salvatore Farinella

Termini Imerese – Sabato 12 Aprile

Granelli di polline

di Lia Savarino

Bagheria – Domenica 13 Aprile

Gli Shekelesh e la rivoluzione dei popoli del mare

di Claudio D’Angelo

Campofelice di Roccella – Domenica 13 Aprile

Falaride e la terra del mito

di Roberto Tedesco

Trabia – Lunedì 14 Aprile

Confraternita di Maria SS. Immacolata di Trabia

di Antonina Catalano e Ignazio Turturici

Palazzolo Acreide – Martedì 15 Aprile

Taula matri. L’olio degli Iblei. Luoghi e frontiere dell’extra vergine

di Luigi Lombardo e Pippo Formica

Riesi – Mercoledì 16 Aprile

Correva l’anno 1924. Cronaca di un’indagine silenziosa in Sicilia

di Piero Manuguerra

Palermo – Giovedì 17 Aprile

Adelasia

di Sara Favarò

Trapani – Martedì 22 Aprile

Agli orli della notte

di Stefania La Via

Gangi – Martedì 22 Aprile

Haidy delle Madonie

di Vincenza Montana