Al via “30 libri in 30 giorni”, iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura

PALERMO – Al via “30 libri in 30 giorni” la manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per contribuire a riscoprire la bellezza della lettura. L’iniziativa prevede la presentazione, per trenta giorni, di altrettanti volumi. La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di […]

PALERMO – Al via “30 libri in 30 giorni” la manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per contribuire a riscoprire la bellezza della lettura.

L’iniziativa prevede la presentazione, per trenta giorni, di altrettanti volumi. La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di aprile 2023. I 30 libri presentati sintetizzano varie esperienze editoriali con particolare attenzione al nostro patrimonio culturale e ambientale.

Gli appuntamenti sono organizzati anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private e con Case editrici.

La manifestazione si tiene nei 30 giorni antecedenti al 23 aprile, data che l’Unesco ha dedicato alla Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore, scelto perché è il giorno in cui sono morti nell’anno 1616 tre grandi scrittori di fama mondiale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega.

“Il libro – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia – resta ancora un formidabile strumento di informazione, apprendimento, conoscenza, svago, una straordinaria finestra aperta sul mondo, indispensabile per la crescita personale ed intellettuale, incoraggia gli scambi di idee, permette di viaggiare con la fantasia e l’immaginazione, di vivere le vite di uomini e donne del passato e contemporaneamente continuare a favorire il progresso sociale e culturale di ogni comunità”. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

Di seguito i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.

30 Libri in 30 Giorni per riscoprire la bellezza della lettura

23 marzo – 22 aprile 2023

I luoghi, le date, i titoli e gli autori dei volumi che verranno presentati

Palermo – Giovedì 23 Marzo

Ficuzza il mio viaggio tra i ricordi

di Gaetano Giardina

Altofonte – Venerdì 24 Marzo

La linfa sale dalle radici

di Adriana Giotti

Campofelice di Roccella – Sabato 25 marzo

Il futuro delle città. Memoria, identità, bellezza, nuovo umanesimo

di Cesare Capitti – Alfonso Lo Cascio

Bagheria – Domenica 26 Marzo

Zen al quadrato

di Davide Camarrone

Catania – Martedì 28 Marzo

A sollevare il giorno… la metafora intendi

di Mario Grasso

Messina – Venerdì 31 Marzo

Il valore del ricordo

di Domenico Interdonato e Vincenzo Caruso

Termini Imerese – Sabato 1 Aprile

Squadra e compasso. Valori e idee della Massoneria

di Giovanni Iannuzzo

Ficarra – Sabato 1 Aprile

Fiori sparsi

di Giusy Santangelo

Campofelice di Roccella – Domenica 2 Aprile

Ogni guerra è nebbia…

di Nicolò D’Alessandro

Alia – Lunedì 3 Aprile

Autoconoscenza

A cura del Gruppo Kevala

Ragusa – Martedì 4 Aprile

Donnafugata

di Costanza Di Quattro

Catania – Mercoledì 5 Aprile

La Pasqua in Sicilia

di Francesco L. Ballarò e Francesco D. Miceli

Isnello – Giovedì 6 Aprile

La farfalla dalle ali d’oro

di Maria Rosa Gentile

Palazzolo Acreide – Venerdì 7 Aprile

Quaderni del Mediterraneo

AA.VV.

Palermo – Martedì 11 Aprile

Miseria

di Mario Califà

Trabia – Mercoledì 12 Aprile

Notizie storico archeologiche sul territorio dell’antica Tavi

di Nino Pisciotta

Capaci – Giovedì 13 Aprile

Sicilia da scoprire

di Marcella Croce

Monreale – Venerdì 14 Aprile

Misteri normanni

di Giovanni Tessitore – Adalberto Magnelli

Riesi – Venerdì 14 Aprile

I racconti della Piazza Grande

di Pasquale Almirante

Marineo – Sabato 15 Aprile

Io e il mondo, ricordi di una mente nomade e sognatrice

di Vittorio Lo Iacono

Ciminna – Domenica 16 Aprile

Santi, miti e bastoni. Il rito della ‘Ntinna ciminnese e la beffa dell’eroe

di Leonarda Brancato

Messina – Domenica 16 Aprile

Il viaggio

di Francesco Inserra

Agrigento – Lunedì 17 Aprile

Agrigento ieri e oggi. Una storia da riscrivere

di Elio Di Bella

Cefalù – Martedì 18 Aprile

Dittico artistico spirituale

di Liborio Asciutto

Valledolmo – Mercoledì 19 Aprile

Fuoco poetico

di Pino Farinella

Palermo – Giovedì 20 Aprile

Umberto II e il referendum del 1946 nella Sicilia che votò Monarchia

di Tommaso Romano

Montelepre – Venerdì 21 Aprile

Montelepre caput Mundi

di Maurizio Castagna

Palazzolo Acreide – Venerdì 21 Aprile

Pani ri casa e cosi minuti. L’arte panificatoria iblea

di Giuseppe Mazzarella

Partinico – Sabato 22 Aprile

Lu ciumi di la vita

di Vincenzo di Trapani

Altavilla Milicia – Sabato 22 Aprile

I misfatti prima della mafia

di Biagio Napoli e Salvatore Brancato