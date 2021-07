Al via a Partanna i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della strada interpoderale San Martino

PARTANNA – Hanno preso il via il 12 luglio a Partanna i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della strada interpoderale San Martino, per un importo a base d’asta di 485.000,00 euro e aggiudicati, nei mesi scorsi, all’impresa EDIL VAME S.R.L. di Favara (AG). Responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Area III Urbanistica e Lavori […]

PARTANNA – Hanno preso il via il 12 luglio a Partanna i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della strada interpoderale San Martino, per un importo a base d’asta di 485.000,00 euro e aggiudicati, nei mesi scorsi, all’impresa EDIL VAME S.R.L. di Favara (AG). Responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Area III Urbanistica e Lavori Pubblici, ingegnere Nino Pisciotta.

Il finanziamento ottenuto dal Comune belicino è stato assegnato dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea con la misura 4.3 del P.S.R. Sicilia 2014/2020- Azione 1. La fine dei lavori è prevista per il 31 ottobre 2021.

Il sindaco, Nicola Catania, aveva evidenziato l’importanza della ristrutturazione delle strade interpoderali, fondamentali per il rilancio del comparto agricolo e non solo, per garantire l’accessibilità ai fondi da parte dei proprietari delle aziende agricole, ma anche per una adeguata percorribilità a servizio delle aziende agrituristiche che si trovano in quella zona.

L’Amministrazione Comunale di Partanna riconosce quale priorità l’impegno a lavorare a una progettualità che consenta di accedere ai finanziamenti, comunitari e non solo, così da provvedere al rifacimento e all’ammodernamento, oltre che alla manutenzione delle suddette strade. “Un impegno doveroso – dice il sindaco – per un settore trainante per l’economia del territorio”.