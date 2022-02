Al via a Partanna lavori di manutenzione stradale per circa 140 mila euro

PARTANNA – Al via a Partanna lavori di manutenzione di strade extraurbane del territorio comunale e altri interventi per manutenzioni stradali e sottoservizi a rete all’interno e all’esterno del perimetro urbano per un importo complessivo di circa 140 mila euro. Responsabile dei lavori è il geometra Giuseppe Musso, a capo dell’U.O. n.1 – Servizi Manutenzione […]

PARTANNA – Al via a Partanna lavori di manutenzione di strade extraurbane del territorio comunale e altri interventi per manutenzioni stradali e sottoservizi a rete all’interno e all’esterno del perimetro urbano per un importo complessivo di circa 140 mila euro. Responsabile dei lavori è il geometra Giuseppe Musso, a capo dell’U.O. n.1 – Servizi Manutenzione e Patrimonio dell’AREA V – Servizi alla Città, che ha assegnato i suddetti lavori con due distinte determine: la n. 169 del 13-12-2021 e la n. 203 del 28-12-2021. Ad eseguire i lavori predisposti dall’Amministrazione Comunale nell’ottica di migliorare i servizi ai cittadini e di innalzare al contempo gli standard di sicurezza della rete, migliorando l’efficienza e il comfort di chi è alla guida, saranno le ditte Tamburello Salvatore e F.lli Tamburello Giuseppe & S.N.C. di Partanna. “Negli ultimi anni abbiamo investito nella manutenzione programmata per aumentare l’efficienza dei servizi e la qualità della vita nel nostro territorio – dice il sindaco Nicolò Catania – . Continueremo su questa strada sfruttando risorse e finanziamenti che anche il Governo regionale mette a disposizione”.