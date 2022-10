PARTANNA – Al via a Partanna ulteriori lavori di manutenzione delle strade comunali di campagna e di penetrazione agricola dell’intero territorio comunale. Con Delibera di Giunta n.181 del 12 settembre 2022 l’Amministrazione Comunale, considerato che è in atto la raccolta delle olive, ha provveduto a prevedere il necessario impegno di spesa per manutenere le strade […]

PARTANNA – Al via a Partanna ulteriori lavori di manutenzione delle strade comunali di campagna e di penetrazione agricola dell’intero territorio comunale. Con Delibera di Giunta n.181 del 12 settembre 2022 l’Amministrazione Comunale, considerato che è in atto la raccolta delle olive, ha provveduto a prevedere il necessario impegno di spesa per manutenere le strade di penetrazione agricola, e consentire agli agricoltori un accesso agevole ai fondi agricoli; tale spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento ammonta a € 92.872,89 con fondi comunali. Gli interventi da attuare all’interno di questo progetto sono diversi. “Un ulteriore intervento di riordino e messa in sicurezza delle strade agricole percorse quotidianamente dagli agricoltori – dice il sindaco, Nicolò Catania – realizzato con fondi comunali”.