Al via a Petrosino i Progetti Utili alla Collettività (Puc)

PETROSINO – Avviati a Petrosino i Progetti Utili alla Collettività (Puc). Il primo intervento, al quale ne seguiranno altri, è partito oggi (22 febbraio) con i primi 4 operatori coinvolti nell’iniziativa. Si tratta di cittadini petrosileni che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e che per 12 ore settimanali per i prossimi tre mesi forniranno un servizio complementare a quelli già ordinari erogati dal Comune.

Nel dettaglio, il primo Puc verte sui servizi ambientali e sulla cura del verde pubblico. I Progetti Utili alla Collettività sono stati previsti dal Ministero del Lavoro nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale e prevedono l’impiego dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

“Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questo nuovo servizio”, affermano il Sindaco Gaspare Giacalone e l’Assessore alle Politiche Sociali, Luca Facciolo, “ciò ci consentirà di garantire servizi aggiuntivi ai cittadini ma, soprattutto, di dare un’opportunità di inclusione e crescita ai beneficiari, che in questo modo potranno acquisire ulteriori competenze professionali”.