Al via domani “Un albero per la salute”: un albero sarà piantumato nel giardino dell’ospedale “Villa Sofia”

PALERMO – L’AOOR Villa Sofia Cervello aderisce alla terza edizione del progetto nazionale “Un albero per la salute”, l’iniziativa promossa dai Carabinieri del Comando Tutela per la Biodiversità e dalla Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti), che prevede la messa a dimora, in contemporanea negli ospedali d’Italia, di trenta giovani alberi, simbolo di vita, cura e sostenibilità.

In coerenza con l’approccio One Health, un metodo integrato che riconosce la stretta interconnessione tra la salute umana, la salute animale e la salute dell’ambiente, attraverso l’attivazione di politiche e strategie congiunte, “Un albero per la salute” è un’iniziativa che si inserisce in un modello olistico, fondamentale per gestire sfide complesse come le malattie zoonotiche (trasmesse da animali a esseri umani), la resistenza antimicrobica e i cambiamenti climatici, in stretta collaborazione tra diverse discipline, professioni e settori.

Alla cerimonia inaugurale, che si svolgerà domani, martedì 21 ottobre alle 11.30, nel presidio ospedaliero “Villa Sofia”, parteciperà la direzione strategica aziendale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto nazionale “Un albero per il futuro”, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.