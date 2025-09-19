Al via gli abbonamenti autunno-inverno della 77a stagione

TRAPANI – Prende il via la campagna abbonamenti della stagione autunno-inverno 2025 dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. La 77ª edizione del Teatro di Tradizione, intitolata “Verbi di Integrazione, Umanità e Coraggio”, propone un cartellone che dal 26 settembre al 30 dicembre include quattro titoli lirici e tre concerti, ospitati tra il Teatro Tonino Pardo e il Complesso San Domenico. La stagione si apre al Teatro Tonino Pardo il 26 settembre, alle ore 21.00 con “Falcone e Borsellino ovvero il muro dei martiri” di Antonio Fortunato, su libretto di Gaspare Miraglia, intenso tributo musicale ai magistrati siciliani sotto la direzione di Carmine Pinto e la regia di Daniele De Plano. L’11 ottobre, alle ore 19.00, sarà la volta della prima mondiale de “La ragazza imprudente” del compositore siciliano Joe Schittino, su libretto di Gianni Rigamonti. L’opera, diretta da Mirco Reina con la regia di Giuseppe Amato, esplora l’educazione sentimentale giovanile attraverso un raffinato linguaggio neoclassico. Segue il 25 ottobre (ore 19.00) l’intermezzo buffo settecentesco “L’ammalato immaginario”* di Leonardo Vinci, su libretto di Angelo Vocola, affidato alla direzione di Massimiliano Piccioli con la regia di Matteo Peirone, che porta in scena con linguaggio barocco le ipocondrie umane in chiave moderna.Chiude il percorso operistico il 29 novembre, alle ore 21.00, “Il sogno di Azzurra” di Andrea Ferrante, seconda prima mondiale della stagione, su musica e libretto dello stesso Ferrante, che dirigerà personalmente l’Orchestra con la regia di Virginia Gambino. L’opera rappresenta una rilettura contemporanea dell’opera di Britten che illumina le nuove forme di emarginazione infantile.La sezione sinfonica offre tre eventi di prestigio al Complesso San Domenico sempre alle ore 19.00. L’8 novembre il pianista di fama internazionale Emanuele Arciuli presenterà “Riscatto e Liberazione”, viaggio nella musica pianistica afroamericana e nativa americana. Il 20 dicembre Francesco Parrino animerà la “Festa di Natale” con un concerto interattivo con il pubblico. Gran finale il 30 dicembre quando l’Orchestra dell’Ente, ancora sotto la guida di Mirco Reina, celebrerà il bicentenario della nascita di Johann Strauss figlio con i Valzer viennesi.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI. Due le formule disponibili: “Opera Plus” a 44 euro comprende tutti i titoli lirici, mentre “Concerti – Autunno e inverno in musica” a 30 euro include gli appuntamenti sinfonici. Biglietto singolo 15 euro. Prosegue inoltre il progetto educativo con rappresentazioni scolastiche mattutine al prezzo speciale di 5 euro per studente.Informazioni e prenotazioni: 0923 29290 – www.lugliomusicale