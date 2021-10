Al via gli Open Restaurant di Tuna Fish Fest

CUSTONACI – Tuna Fish fest accompagna in un percorso di scoperta delle proposte ristorative sul tonno e apre le porte di 3 ristoranti del territorio di Custonaci che, tutte le domeniche di ottobre, proporranno menù a tema.

Domenica è stata la volta della Trattoria “Pizza e Cassatelle“, con il menù composto da un antipasto di caponata di tonno e tartare di tonno aromatizzata, busiate al ragù di tonno come primo, a seguire un secondo di tonno in agrodolce e tonno pistacchiato.

Durante la serata è stato prezioso il contributo degli studenti dell’Istituto Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice, che hanno collaborato sia in cucina sia ai tavoli.

Domenica 24 ottobre sarà la volta del ristorante “Il cortile“. Un percorso di degustazione rivolto al pubblico a base di tonno a un prezzo di 35 euro a persona che, diventeranno 25 euro a persona, per tutti coloro che provvederanno (prima della prenotazione) a scaricare il coupon dal sito www.tunafishfest.it per ricevere uno sconto di 10,00 euro sul prezzo del menù, da presentare presso il ristorante.

Tuna Fish Fest è finanziato dall’ Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale, Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea nell’ambito della Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” del PO FEAMP Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura 2014-2020 ed è frutto di un partenariato di progetto fortemente voluto dall’ “Associazione Bonagia Eventi e Promotion” che vede come capofila “La Bottarga di Tonno”, azienda di Custonaci, specializzata nei prodotti a base di tonno e pesce spada con il marchio “Mare Puro”.

I partner istituzionali sono:

· Il Comune di Custonaci

· L’Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice – E. Fermi” di Custonaci

· L’Istituto Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice

Il partenariato si arricchisce della partecipazione del Centro Studi “Dino Grammatico”, dell’associazione provinciale “Cuochi e Pasticceri Trapanesi” di Trapani e della testata giornalistica online TVIO (www.tvio.it ).