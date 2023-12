Al via i lavori di ripristino sulla Sp84, on. Catania: “Grazie agli Uffici della Provincia per celerità nelle procedure

TRAPANI – Esprime «soddisfazione per la celerità delle procedure da parte del Libero Consorzio della provincia di Trapani nell’interesse dei cittadini, per consentire la riapertura dell’arteria viaria» l’onorevole Nicolò Catania, vice capo gruppo vicario di FdI all’Ars, in merito ai lavori di sistemazione del tratto di strada dissestato della Sp84 a Marsala. In poco più di un mese, da quando è stata approvata la legge a quando è stato completato l’iter degli uffici, sono stati appaltati i lavori sul tratto di provinciale la cui sede stradale è collassata a causa delle mareggiate. Le somme sono state messe a disposizione tramite la Legge regionale n.25 del 21 novembre 2023, all’interno della quale è stato inserito l’emendamento di 180 mila euro presentato dall’onorevole Catania e dal collega Stefano Pellegrino. L’Ufficio tecnico del Libero Consorzio provinciale di Trapani, guidato dall’architetto Maurizio Falzone, ha già appaltato i lavori. A realizzarli sarà la “Italscavi srl” di Trapani, che ha presentato un ribasso di 28,733%. «Grazie ai tecnici del Libero Consorzio per la perizia che ha consentito di avere subito contezza del danno – ha detto l’onorevole Catania – il mio impegno per il territorio, condiviso col collega Pellegrino, ha consentito di mettere a disposizione del Libero Consorzio la somma utile per poter intervenire con urgenza e ripristinare quel tratto di strada che consentirà, soprattutto nel periodo estivo, di far tornare alla piena funzionalità un’arteria viaria di fondamentale importanza per il territorio marsalese e non solo».