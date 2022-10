Al via i lavori di sistemazione di tratti di pavimentazione stradale della via Emanuele

PARTANNA – Hanno preso il via a Partanna i lavori di sistemazione di tratti di pavimentazione stradale e marciapiedi lungo la via Vittorio Emanuele. Tali lavori sono stati finanziati con decreto del Ministero dell’Interno per un importo complessivo pari ad €. 60.000,00. Gli interventi, che riguardano la manutenzione straordinaria e la conseguente messa in sicurezza […]