Al via i lavori relativi al ripristino di dissesti idrici e fognari nelle reti urbane del Comune di Partanna

PARTANNA – Ancora una volta l’Amministrazione Comunale di Partanna interviene con proprie somme per ripristinare dissesti idrici e fognari che si sono verificati nel proprio territorio al fine di evitare situazioni di grave pericolo, sia per la salvaguardia della salute, l’igiene e l’incolumità pubblica.

“Abbiamo rilevato l’urgenza indifferibile di intervenire – dichiara il sindaco Nicolò Catania – in sostituzione dell’EAS, affidataria della gestione dei servizi idrici, ma impossibilitata in considerazione della situazione societaria in cui si trova; su nostra direttiva l’Area V – Servizi alla città – ha proceduto ad adottare un processo verbale di somma urgenza che riguarda un elenco di interventi da effettuarsi in tutto il territorio cittadino”.

L’importo dei lavori è stato stimato dall’ufficio in € 20.000,00 e riguarda interventi così di seguito elencati:

Serbatoio idrico di c.da Montagna

Via Castelvetrano

Via Fontana

Via Caponnetto

Strada 42

Via XV Gennaio

Via Laurana

Via Cerarsa

Via Palermo

Via Normanni

Via Pirandello