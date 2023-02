Al via il percorso “West Sicily 2034”, lunedì 20 febbraio il primo incontro con istituzioni e stakeholder al Comune di Trapani

TRAPANI – Consolidare la rete e il sistema di competenze fra i comuni del territorio trapanese per sviluppare una vision territoriale ed una strategia di medio periodo che migliori e rafforzi i processi e gli strumenti di pianificazione strategica sovra-comunale è l’obiettivo del progetto “West Sicily 2034”, a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica, promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con Trapani Comune capofila.

Per dotare l’Area Vasta di nuovi strumenti e per avviare un percorso concreto di partecipazione e confronto in grado di coinvolgere Enti locali, ma anche associazioni, imprese, e terzo settore, prende il via un ciclo di incontri e azioni che parte proprio da Trapani con un evento in programma lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 16.30, presso la sala Sodano del Palazzo Municipale.

I temi da affrontare sono quelli tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, coesione e inclusione e salute.

Da febbraio a giugno 2023 si svolgeranno una serie di iniziative, fra cui incontri territoriali, workshop incontri tematici e laboratori di progettazione, per valutare progetti strategici e istituire una rete stabile territoriale e un sistema di governance (ufficio unico) che coordini i processi di programmazione, progettazione, valutazione e monitoraggio.

L’evento si terrà in diretta streaming sul canale Facebook di progetto: https://www.facebook.com/WestSicily2034