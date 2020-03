TORINO – Al via il Premio Kuliscioff, Concorso Nazionale di Poesia XXVI Edizione (Scadenza 09/04/2020) a cui si può partecipare con una sola poesia sul tema della donna. Il tema proposto può essere sviluppato liberamente, senza alcun vincolo di contenuto. Il Premio si propone di ricordare la figura di Anna Kuliscioff, una vita dedicata all’impegno civile per l’emancipazione femminile e la giustizia sociale, all’insegna della solidarietà e dell’affermazione dei diritti.

E’ prevista una quota di partecipazione è di 10 euro, poiché il concorso assegna un premio in denaro al vincitore (oltre agli altri premi previsti dal Regolamento)

Massimo 50 versi. Testo in lingua italiana. Libertà di stile e di metrica.

Il termine, per la presentazione delle opere, è previsto per giovedì 9 aprile 2020.

La partecipazione è libera a tutti (sia donne che uomini)

Il premio si caratterizza per la specificità di coinvolgere direttamente gli Autori nella valutazione delle poesie, Non è prevista Giuria, poiché sono gli stessi Concorrenti a valutare le poesie.

L’invio della poesia deve essere effettuato solo con spedizione elettronica, con e-mail all’indirizzo culturaesocieta@gsvision.it, a cui va allegato un file in formato word o altro file testo con la poesia ed i dati dell’Autore ed il riscontro dell’avvenuto versamento.

Il versamento della quota va effettuato su Conto Corrente Postale N. 001009353721 intestato al Centro Studi Cultura e Società o con bonifico bancario (Codice IBAN IT21P0760101000001009353721), precisando la causale del versamento ed il proprio nominativo.

Regolamento

ARTICOLO 1 – FINALITA’. Il Centro Studi Cultura e Società promuove la XXVI edizione del Premio Anna Kuliscioff, concorso nazionale per poesia singola sul tema della donna. Il tema proposto può essere sviluppato liberamente, senza alcun vincolo di contenuto. Il Premio si propone di ricordare la figura di Anna Kuliscioff, una vita dedicata all’impegno civile per l’emancipazione femminile e la giustizia sociale, all’insegna della solidarietà e dell’affermazione dei diritti..

ARTICOLO 2 – SPECIFICITA’ E SCADENZA. Le poesie vanno inviate entro il 09/04/2020, al Centro Studi Cultura e Società, esclusivamente con posta elettronica, attenendosi alle modalità definite nel successivo articolo 4. Non è prevista Giuria. Sono gli stessi Autori a valutare le poesie, secondo le modalità definite nel successivo articolo 5.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DELLA POESIA. Tema libero. Massimo 50 versi. Testo in lingua italiana. Libertà di stile e di metrica. Ogni concorrente è responsabile dei contenuti della poesia. In ogni caso, poiché le poesie devono essere riprodotte ed inviate per la valutazione a tutti i partecipanti, il Centro Studi Cultura e Società si riserva di ammettere opere ritenute volgari oppure offensive di persone, istituzioni o religioni.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione è libera a tutti, sia donne che uomini, purché maggiorenni. Si può partecipare con una sola poesia, sia edita che inedita. La quota di partecipazione è di 10 euro.

Poiché la valutazione delle poesie viene effettuata dagli stessi concorrenti, considerando che il contenuto di alcune opere potrebbe essere inadatto per lettori non adulti, non è consentita la partecipazione ad Autori minori di 18 anni.

La poesia deve essere effettuato esclusivamente con spedizione elettronica. L’invio va effettuato a culturaesocieta@gsvision.it o cultsoc@fastwebnet.it (NB. Dopo l’invio della mail attendere sempre un OK di conferma entro 24 h). Allegare un file in formato word contenente la poesia ed i dati dell’Autore. Il versamento della quota di partecipazione va effettuato su Conto Corrente Postale N. 001009353721 intestato al Centro Studi Cultura e Società o con bonifico bancario (Codice IBAN IT21P0760101000001009353721), precisando la causale del versamento ed il proprio nominativo.

I concorrenti, nel trasmettere la poesia, devono allegare copia della ricevuta di versamento su C/C postale o del bonifico inviando la scansione della medesima via e-mail.

ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE. Le poesie saranno valutate dagli stessi Concorrenti

La segreteria del Centro Studi Cultura e Società, dopo averle rese anonime, attribuisce ad ognuna di essa un numero di protocollo e provvede a trasmetterle, in unico file pdf a tutti i concorrenti, con posta elettronica, unitamente alla Scheda di Valutazione (file excel) ed ai Criteri per la Valutazione. Al termine della votazione, il voto di dettaglio, sarà inviato a tutti i concorrenti). Saranno resi noti i nominativi dei soli premiati.

ARTICOLO 6 – PREMI ASSEGNATI E PREMIAZIONE. I premi sono i seguenti:

· Primo premio: 200,00 euro; targa del Centro Studi Cultura e Società; un anno di iscrizione gratuita al Centro Studi; ammissione alla successiva edizione di Versi d’Autore; Vetrinetta Poetica. In caso di ex-aequo, il vincitore viene scelto con una votazione supplementare di spareggio tra i concorrenti.

· Secondo e terzo premio: targa del Centro Studi Cultura e Società; un anno di iscrizione gratuita al Centro Studi; Vetrinetta Poetica

· Segnalazioni di Merito: Vetrinetta Poetica. Viene attribuita Segnalazione di Merito alle poesie classificate dal quarto al decimo posto.

I premi dovranno essere ritirati durante la cerimonia di premiazione, dall’Autore stesso o da un suo delegato. Il Centro Studi Cultura e Società non effettua la spedizione dei premi, fatta eccezione per i casi di Autori che risiedono in località che comportano troppo elevate spese di trasferta e che ne facciano richiesta (previo pagamento delle spese vive di spedizione).

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Torino sabato 20 giugno 2020. Tutti i concorrenti saranno invitati a partecipare, contestualmente alla comunicazione dei risultati.

ARTICOLO 7 – PRIVACY. La partecipazione costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa vigente. Cultura e Società si impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del concorso e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro. La Privacy Policy adottata dal Centro Studi Cultura e Società in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 è consultabile sul sito http://culturaesocieta.gsvision.it/ nella sezione L’Associazione.