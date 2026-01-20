Al via il progetto “ON THE SEA – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”

CASTELVETRANO – Ha preso ufficialmente il via ieri, 19 gennaio, presso l’Aula Magna del plesso “Pappalardo”, il progetto “ON THE SEA – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”.Il primo dei quattro incontri previsti ha visto protagonisti gli alunni delle classi 1C (plesso Pappalardo) e 1G (plesso Medi) della Scuola Secondaria di primo grado, che si sono confrontati con gli esperti dell’associazione Marevivo. L’evento inaugurale si è svolto in un clima di grande entusiasmo, alla presenza del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, e del Vicesindaco del Comune di Castelvetrano, ing. Mariano Palermo, a testimonianza della forte sinergia tra istituzione scolastica e amministrazione comunale sui temi dell’educazione ambientale.