Al via il rifacimento del manto stradale in alcune strade urbane di Partanna. Lavori per 350 mila euro

via Selinunte (da bivio Cappuccini a incrocio Via Normanni)

via dei Campi (da Via Zagato a Via Selinunte)

via Arlecchino (da via Scimonelli a via Marsala)

via Normanni (tutta) (da via Selinunte a via San Rocco)

Piazza Aldo Moro (per intero)

via Marcato (da Piazza Aldo Moro a Via Sicilia, incrocio compreso)

via P.S. Mattarella (da piazza Aldo Moro a Via Sanfilippo, incrocio compreso)

via Alcide De Gasperi (da Piazza Aldo Moro e fino a incrocio Residenza San Pio)

via Crispi (mezza carreggiata da via Sicilia a Via Palermo)

Largo Pio La Torre (tratto di rappezzatura lungo sede centrale dissestata)

via Venezia (da via Palermo a Via Milano)

via Napoli (tratti alternati da via Milano a via Regina Elena)

via Dalmazia (rappezzi vari di pavimentazione dissestata)

via della Libera (rappezzi vari di pavimentazione dissestata)

Incrocio Via Rocco Parisi Asaro con Via Taormina (Panoramica)

via Rocco Parisi Asaro (rappezzi da incrocio via Taormina fino a incrocio con via Giovanni Paolo II°)

via Antonello Da Messina (tratto da Via B. Croce a Via L. Da Vinci)

via Coponnetto (tratti da via San Biagio a SS 188)

Tratto Via B.M. La Grutta/Rotonda

via Luigi Capuana (lato retrostante alloggi popolari a schiera di viale Gramsci)

via Franco Caracci (tratto da via Turati a Rotonda Via XV Gennaio).

L’elenco delle suddette strade sarà opportunamente ampliato anche a seguito di puntuali verifiche da parte dell’Ufficio Manutenzione diretto dal geometra Salvatore Bonura. L’Amministrazione Comunale si scusa per eventuali disagi derivati dall’esecuzione dei lavori.