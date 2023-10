Al via il Trapani Beer Fest

TRAPANI – Dal 6 all’8 ottobre Trapani si prepara ad accogliere il Trapani Beer Fest, un evento che fonde l’arte della birra artigianale con la musica dal vivo, la comicità e il divertimento. Il festival si svolgerà nella suggestiva Piazza Vittorio Emanuele, a Trapani.

Il programma è ricco di eventi collaterali: venerdì 6 ottobre il festival aprirà con i “The Remakers” che con il loro rockabilly, celebreranno l’epoca d’oro degli anni ’50. I loro suoni spaziano dal rock and roll ai ritmi scatenati del rockabilly, blues, swing e doo-wop. Questa performance riporterà il pubblico alle radici di quegli anni, catturando lo spirito dell’epoca celebrata in serie televisive come “Happy Days” e musical come “Grease”.

Sabato 7 ottobre sarà la volta dei Blue Marlon, i JXJ e gli Inside The Hole che porteranno il pubblico in un viaggio musicale con il loro hard’n’blues e rock’n’roll. I Blue Marlon con la loro forte impronta soul faranno cantare successi senza tempo, mentre i JXJ ritornano su un palco a Trapani dopo l’uscita del singolo “Un tempo per noi”, offrendo emozionanti melodie pop. Gli InsideThe Hole, con il blues rock, saranno l’apoteosi per gli amanti del genere.

Domenica 8 ottobre salirà sul palco il comico palermitano Chris Clun con il suo show di stand-up comedy, garantendo risate a non finire. Chiuderanno i Mantropia, band capace di trasformare qualunque brano di qualunque genere in un modo del tutto nuovo e inaspettato. L’animo swing invaderà il Trapani Beer Fest.

Oltre alla musica e alla comicità, i visitatori avranno l’opportunità di degustare una vasta selezione di birre artigianali e delizie gastronomiche.

“Il Trapani Beer Fest è molto più di un semplice evento; celebra l’artigianalità e la creatività che Trapani e il suo territorio rappresentano. In questa prima edizione, abbiamo riunito birrifici locali di alta qualità” – dicono i Nerd Attack.

L’organizzazione è dei Nerd Attack, che ha esperienza nel campo degli eventi, ha infatti creato il Trapani Comix & Games, enorme successo degli ultimi 5 anni, e sta espandendo la propria offerta di eventi per soddisfare le esigenze e i gusti di una varietà più ampia di persone, offrendo una maggiore diversità di esperienze culturali e di intrattenimento a Trapani e nella sua comunità.