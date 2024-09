Al via la 5ª Edizione di Discovery Pantelleria: Trail running e trekking tra i sentieri del Parco Nazionale di Pantelleria

PANTELLERIA – Sabato 28 settembre si terrà la 5ª edizione di Discovery Pantelleria, la manifestazione podistica di trail running o trekking, che si svolgerà nel suggestivo contesto naturale del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. L’evento è aperto a tutti e offre un’occasione unica per correre o camminare immersi nella natura unica e travolgente dell’isola.

Il weekend sarà arricchito da ulteriori momenti di incontro: venerdì 27 settembre, alle ore 17:30, al Museo Geovulcanologico di Punta Spadillo, si terrà la presentazione ufficiale dell’evento, con la consegna dei pettorali, per chi già iscritto, e la possibilità di iscriversi per chi ancora non l’ha fatto.

Le gare, che prevedono quattro diverse distanze, sono pensate sia per gli atleti più esperti che per gli appassionati di trekking e camminata.

In particolare, due distanze non competitive: 9 km e 18 km, con passaggio al Lago Bagno dell’Acqua e rientro da Cala Cottone. Tre distanze competitive, valide come gare del circuito Ecotrail Sicilia: 18 km, 25 km e 36 km, per chi invece vuole esplorare più a fondo i sentieri del Parco Nazionale; la 25 km e la 36 km porteranno i partecipanti fino in cima a Montagna Grande, con una panoramica completa dell’isola.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale dell’evento www.veronamarathonexplore.it, ma sarà comunque possibile iscriversi sia venerdì 27 settembre alla presentazione dell’evento sia in loco il giorno della gara, prima della partenza.

La partenza delle gare competitive è fissata per le ore 9:00 da Punta Spadillo, mentre il Walktrail a passo libero prenderà il via alle ore 10:00.