Al via la cerimonia di premiazione del Japan Olive Oil Prize e JOOP Design Award, per celebrare la qualità e la bellezza dei migliori oli extra vergini di oliva al mondo

TOKIO – La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) ha annunciato i vincitori dell’ottava edizione del concorso internazionale JOOP (Japan Olive Oil Prize) e del JOOP Design Award alla sua prima edizione.

Il JOOP è organizzato dal Comitato Organizzativo JOOP in coordinamento con la Camera di Commercio Italiana in Giappone e mira a far conoscere oli di altissima qualità ed educare i consumatori sugli effetti benefici di EVO in Giappone. Un’ opportunità importante per i produttori di olio di aumentare la reputazione e la visibilità del loro marchio sui mercati internazionali.

La giuria addetta alle valutazioni è composta da un panel di 9 giudici: Pietro Paolo Arca (Italia) Konstantinos Liris (Grecia), M. Angeles Calvo Fandos (Spagna), Antonio Giuseppe Lauro (Italia), Pablo Voitzuk (USA), Michiyo Yamada (Giappone), Birsen Pehlivan (Turchia), Hiromi Nakamura (Giappone) e Mariko Shimada (Giappone).

“In uno scenario generale difficile a causa del COVID-19, nove giudici internazionali sono stati chiamati a giudicare a distanza e valutare i campioni di olio arrivati a Tokyo da tutto il mondo. Siamo riusciti a lavorare in modo professionale fino ai risultati finali. Quest’anno sono doppiamente orgoglioso di questo concorso organizzato da un’importante istituzione come la Camera di Commercio italiana in Giappone perché, oltre alle avversità, Joop è riuscito a crescere e ad affermarsi come una delle competizioni più importanti al mondo” ha dichiaro Konstantinos Liris uno dei capi panel del concorso.

“In un anno difficile come il 2020, JOOP registra un boom di iscrizioni ben 105 in più rispetto al 2019 (da 242 a 347), con un forte incremento di prodotti dalla Grecia e dalla Turchia. JOOP è sempre più sinonimo di serietà e di altissima qualità e forse la risposta positiva avuta a fronte di un’emergenza globale che richiama tutti ad un maggiore rispetto della natura non è casuale considerato che chi produce olio extra vergine di oliva di qualità lo fa nel pieno rispetto dell’ambiente” ha detto Davide Fantoni, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Giappone.

Il Premio “JOOP” è stato assegnato attraverso un sistema di attribuzione di punteggio decimale compreso tra 8,00 (minimo) e 10,00 (massimo) alle categorie Aromatizzato, Biologico, Blend, D.O.P., I.G.P. e Monocultivar.

A seconda del punteggio ottenuto agli oli sono stati attribuiti i premi SILVER, GOLD e BEST IN CLASS.

Il 2020 segna un nuovo interessante step per il concorso: la prima edizione del JOOP DESIGN AWARD. Insieme ai premi qualitativi la competizione ha assegnato un premio anche ai produttori che si sono impegnati con passione nel comunicare l’identità del loro prodotto attraverso il logo, l’etichettatura e il design della bottiglia.

JOOP DESIGN AWARD vede una giuria composta da creativi di fama internazionale, scelti a rappresentare i Paesi più famosi per la produzione di olio oltre al Paese ospitante. A partire dall’acclamato architetto giapponese Kengo Kuma, presidente di giuria, ideatore tra i suoi ultimi progetti dello Stadio Olimpico di Tokyo, l’Art Director Kashiwa Sato celebre per le sue campagne Uniqlo, dall’Italia la designer Maddalena Casadei, a rappresentare la Spagna Martí Guixé e dalla Grecia Yiannis Ghikas.

“Selezionare i vincitori del JOOP Design Award è una grande opportunità perché sono sempre stato un grande fan dell’olio extra vergine di oliva. Inoltre questa pandemia ci ha ricordato l’importanza di proteggere la nostra salute in tutti modi. Vorrei mandare un messaggio di gratitudine a tutti i produttori di olio EVO che si sforzano di creare un prodotto sano, buono e così prezioso ” ha affermato Kengo Kuma, presidente di giuria del concorso sul Design.

I vincitori 2020 “Best of Country” del Japan Olive Oil Prize:

Croazia: Šoltansko maslinovo ulje – blend P.D.O. – Association of olive oil producers of Island Solta “ZLATNA ŠOLTANKA,

Grecia: Ena Ultra Superior PGI Olympia – HELLENIC FIELDS LTD

Italia: Italy Olio Extravergine di Oliva Prodotto da Leonardo – Podere delle Falcole Azienda Agricola Bandinelli Leonardo

Portogallo: Gallo Colheita Madura – Gallo Worlwide

Spagna: Rincón de la Subbética – Almazaras de la Subbética

Tunisia Koroneiki N.05 – Domaine Adonis

Turchia Hermus-Trilye – Hermus Olive Oil

USA Italian Blend – Spanish Oaks Ranch

I vincitori 2020 del JOOP Design Award:

1° Premio: Stories of Greek Origins – Grecia

2° Premio: Stalia – Grecia

3° Premio (pari merito): De Robertis Chiaroscuro (Italia),

Segredos do Coa (Portogallo), Bambatsa Olivenöl (Giordania)

Per vedere tutti i vincitori dell’edizione 2020 del Japan Olive Oil Prize si prega di consultare il nostro sito: https://jooprize.com/joop-2020/.