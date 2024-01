Al via la I Rassegna “‘a Scurata d’Inverno”: Si apre con “Taddrarite” di Luana Rondinelli con Donatella Finocchiaro

MARSALA – La rassegna “’a Scurata d’Inverno” prende il via con uno spettacolo che ha già al suo attivo successi in tutta Italia: “Taddrarite” di e con Luana Rondinelli, con Donatella Finocchiaro e Giovanna Mangiù. Giovedì 25 gennaio alle 21:00 e ancora venerdì 26 gennaio alla stessa ora sul palco del “Sollima” prenderà vita la piéce che vede in scena tre donne e una bara. Sono tre sorelle e vegliano, come nelle vecchie tradizioni siciliane, il marito morto della minore. “Il velo del silenzio – spiega l’autrice e regista Luana Rondinelli – viene squarciato da un vortice di confessioni e dall’esplosione di emozioni, in un chiacchiericcio di musicalità e pungente ironia. Con coraggio e sarcasmo affrontano le violenze che non avevano mai osato confessare. Passata la notte, l’anima del defunto, secondo tradizione, ha finalmente lasciato la casa. Il nuovo silenzio che avvolge le tre sorelle è ora intessuto di voglia di reagire”. Biglietto pari a 20,00 euro in Platea e a 15,00 nei palchi.

Un avvio nel segno della rinascita e contro ogni violenza sulle donne per una rassegna all’insegna dell’ironia che si carica di valori, ideali e propositi di rivalsa culturale e sociale, come nella ormai consolidata tradizione del MAC.

“Abbiamo sentito l’esigenza di creare una rassegna invernale – spiega il direttore artistico Gregorio Caimi – dopo il grandissimo successo della rassegna estiva. Mentre siamo già a lavoro per la VII edizione del cartellone estivo, abbiamo realizzato una prima edizione invernale. Crediamo che la cultura non debba avere singole ‘stagioni’, ma piuttosto occasioni di intrattenimento e riflessione che si destagionalizzino nell’ottica di un continuum che punti alla crescita del territorio”.

“Abbiamo bisogno di occasioni culturali – aggiunge il presidente del MAC Salvatore Sinatra – il teatro, la musica muovono e innalzano lo spirito umano. In un tempo in cui la guerra non sembra purtroppo essere più un tabù e di tragedie che sempre più spesso si consumano all’interno delle mura domestiche, crediamo che la cultura, l’arte siano un fondamentale strumento di crescita e di sviluppo etico e intellettuale”.

Il cartellone prosegue sabato 24 febbraio alle ore 21:00 domenica 25 febbraio ore 18:00 con “La Grande Famille”. Spettacolo prodotto dal MAC, scritto e diretto da Giacomo Frazzitta. Biglietto 15,00 euro Platea e10,00 Palchi.

Sabato 9 marzo alle ore 21:00 sarà la volta de “Il Ladro”, ancora una volta una produzione Mac che vedrà in scena Nino Scardino e Alessia Angileri e il Coro dell’Officina artistica Carpe Diem, con la regia di Giacomo Frazzitta. Biglietto 15,00 euro Platea e 10,00 Palchi.

A chiudere la rassegna è “Giusto”, di e con Rosario Lisma. L’appuntamento è per domenica 14 aprile ore 18:00. Biglietto 20,00 euro Platea e 15,00 euro Palchi.

Oltre alle Cantine Pellegrino, main sponsor, la rassegna conta sul patrocinio del Comune di Marsala. Tra gli sponsor e partner dell’evento anche Saline Genna, We Love Marsala e Marsala Vacanze.

È possibile acquistare i biglietti presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel. 0923.956105 e 320.8011864).

Maggiori informazioni su www.scurata.it