Al via la liquidazione degli arretrati relativi al 2022/2024 per circa duemila dipendenti dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello

PALERMO – La direzione strategica dell’AOOR Villa Sofia Cervello, con il supporto dell’Uoc Risorse Umane, che ha confermato il pagamento degli arretrati contrattuali e gli adeguamenti previsti dalle nuove tabelle contrattuali nella busta paga per i dipendenti già a partire dal mese di novembre 2025. La misura è finalizzata a garantire la tempestiva corresponsione delle spettanze maturate e a riconoscere l’impegno quotidiano del personale che, con professionalità e dedizione, assicura la continuità dei servizi sanitari dell’Azienda.

Soddisfazione ha espresso la direzione strategica aziendale per l’importante obiettivo raggiunto che va a vantaggio dei lavoratori.

La Direzione, che ha incontrato le sigle sindacali, sottolinea l’impegno nel proseguire il percorso di valorizzazione delle risorse umane e di miglioramento dei processi amministrativi, e in quest’ottica, prevede che a dicembre saranno pubblicati i bandi per le progressioni economiche per differenziali di professionalità (Dep), che comportano un aumento stabile dello stipendio legato alla crescita delle competenze, non al cambio di inquadramento.