Al via la quarta edizione del “Green Learning”, il progetto formativo rivolto ai giovani studenti della Valle del Belice

SANTA NINFA – Giunto alla sua quarta edizione, da qualche settimana è ripartito il progetto di educazione ambientale “Green Learning”, che vede coinvolti alcuni istituti scolastici, di diverso ordine e grado, presenti nella Valle del Belice.

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle problematiche ambientali e sulla necessità di cambiare comportamenti e stili di vita. L’approccio didattico ai laboratori è incentrato sul coinvolgimento e sull’interattività, cercando costantemente di suscitare curiosità attraverso il confronto e la pratica sperimentale.

Il progetto Green Learning è promosso dalla Fondazione Angelo Pirrello, in collaborazione con il circolo Legambiente Valle del Belice e con la Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” gestita da Legambiente Sicilia e con il supporto didattico del MAcA – Museo A come Ambiente – di Torino. Parte attiva del progetto è anche il Comune di Santa Ninfa, che ha messo a disposizione mezzi e spazi per la riuscita dei laboratori.

Sono previsti 4 diversi laboratori didattici per l’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” (sedi di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale) da realizzare insieme a circa 450 alunni delle scuole elementari e medie. Il progetto si estenderà fino alla fine del mese di maggio. Un grande ringraziamento va alla Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Letizia Gentile e alla dott.ssa Silvana Glorioso, referente scolastica per il coordinamento del Green Learning, per il prezioso supporto organizzativo. Nel dettaglio i 4 percorsi didattici sono i seguenti:

• “Il teatro dell’acqua”, pensato per scoprire le principali proprietà dell’acqua, affascinante elemento indispensabile per la vita nel nostro pianeta;

• “Energia e così sia”, che introduce al tema delle energie rinnovabili;

• “AromatizziAmo”, incentrato sullo straordinario mondo delle piante aromatiche;

• “La Fabbrica del Miele”, che esplora da vicino l’importanza delle api nel nostro ecosistema.

Quest’anno, il progetto Green Learning si arricchisce con un laboratorio dedicato al miele condotto da Giuseppe Giaramida, apicoltore locale di grande esperienza. Questa nuova attività si terrà presso la Villa Comunale VillaLab di Santa Ninfa, dove gli studenti potranno scoprire il ciclo di produzione del miele e osservare da vicino, in completa sicurezza, il funzionamento di un alveare.

I laboratori saranno condotti dagli operatori del circolo Legambiente Valle del Belice e della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” (Gianfranco Barraco ed Elena Biondo), e del Circolo Legambiente Valle del Belice, grazie all’attività di coordinamento didattico della dott.ssa Valentina Caradonna, e con il supporto operativo delle volontarie di servizio civile della Riserva.

“I temi ambientali sono sempre più pressanti e incidono maggiormente nella nostra vita, diventa quindi sempre più necessario realizzare attività di educazione ambientale che aumentino la consapevolezza dei giovani” – dichiara Valentina Caradonna, Presidente del circolo Valle del Belice, mentre Giulia Casamento, direttrice della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”, afferma “Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta della Fondazione Angelo Pirrello, che ci consente di potenziare le nostre attività rivolte alle scuole e di poter costruire insieme un futuro più verde con la partecipazione di giovani cittadini consapevoli e attivi”.

“Crediamo fermamente che il progresso nella sostenibilità ambientale possa essere realizzato grazie all’energia e alla partecipazione delle nuove e future generazioni;” – dichiara Angelo Pirrello, Presidente della Fondazione – “è con questo spirito che continuiamo a dedicarci con passione all’istruzione dei giovani, puntando a rafforzare la consapevolezza ambientale, culturale e storica della Valle del Belìce, valori che possono trasformarsi in fondamenta per uno sviluppo economico e sociale responsabile e sostenibile”.

Santa Ninfa, 6 marzo 2024

La Fondazione Angelo Pirrello, istituita nell’aprile 2018, ha tra le sue finalità la promozione di azioni di sensibilizzazione ambientale e di valorizzazione del territorio e ha già promosso ed organizzato nel territorio della Valle del Belice alcune iniziative di cittadinanza attiva coinvolgendo le scuole e l’Amministrazione Comunale.

La Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”, istituita dalla Regione Siciliana ed affidata in gestione a Legambiente Sicilia, ha tra le sue finalità la tutela degli ambienti naturali e la divulgazione e sensibilizzazione ambientale. Gestisce al Castello di Rampinzeri il Centro Esplora Ambiente, un museo naturalistico interattivo e coinvolgente.

Il Museo A come Ambiente (Torino) è il primo museo in Europa interamente dedicato ai temi ambientali ed alla sostenibilità. Da oltre 15 anni offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici ed esperienze che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale. La sua parola d’ordine è curiosità.

Circolo Legambiente Valle del Belice opera da tempo in tutta la Valle del Belice promuovendo la tutela e il rispetto dell’ambiente, anche attraverso piccole pratiche, oltre che l’educazione ambientale sia con le scuole che con le piccole comunità locali.