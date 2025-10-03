Al via l’Anno Pastorale 2025/26, presentata la lettera del vescovo Giurdanella: “Eucaristia incompatibile con logiche mafiose e clientelari”

TRAPANI – “Quel pane necessario” è il titolo della Lettera pastorale del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presentata ieri (2 ottobre) in Cattedrale a Mazara del Vallo per l’avvio del nuovo anno pastorale. A commentarla è stato don Giuseppe Ivan Undari, parroco dell’Unità pastorale chiesa madre-San Giovanni Battista di Castelvetrano e già Vicario generale. Dopo i temi del primato della Parola e del conseguente cammino come pellegrini, scelti per il primo e secondo anno pastorale guidati dal Vescovo Angelo, quest’anno il tema centrale è l’Eucaristia. Sei paragrafi ai quali se ne aggiunge un settimo con alcuni orientamenti pastorali. Richiamando Papa Leone XIV, il Vescovo cita uno stretto legame tra eucaristia e vita quotidiana. Nella Lettera un passaggio all’incompatibilità dell’Eucaristia con le forme di violenza sul fratello legate a logiche mafiose e clientelari, di caporalato, di lavoro nero, di illegalità: «Incoraggio, in modo particolare, il cantiere per la giustizia e la legalità ad aiutare le nostre comunità cristiane a vigilare su questi temi e ad assumere distanze da logiche mafiose e clientelari contrarie al Vangelo e all’Eucaristia», scrive il Vescovo. Monsignor Angelo Giurdanella cita i giovani («dobbiamo accoglierli con tutta la loro vivacità e il loro desiderio di autenticità e di cambiamento») e invitare a «coltivare una consapevolezza eucaristica anche per il nostro impegno nel mondo: nelle professioni e in ogni forma (anche umile) di lavoro, nella partecipazione – da cittadini – alla vita democratica; nel compito delle donne e degli uomini delle istituzioni. Un lavoro ha il sapore dell’Eucaristia quando si fatica per il bene e si sa cogliere bellezza». Contestualmente con la presentazione della Lettera pastorale, il Vicario generale don Gioacchino Arena ha presentato il calendario diocesano che sarà online sul sito www.diocesimazara.eu nei prossimi giorni. È online già da oggi in home page del sito, invece, il testo integrale della Lettera del Vescovo.