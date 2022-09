Al via le attività del Centro “Voci del Mediterraneo” con la festa “Noi, matite”

MAZARA DEL VALLO – Sono ripartire ieri (29 settembre) le attività al centro “Voci dal Mediterraneo” della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus, a Mazara del Vallo. Dopo la pausa estiva, gli operatori del centro hanno accolto i giovani che frequenteranno il doposcuola con una festa dal titolo “Noi, matite”, ispirata a una frase di Madre Teresa di Calcutta (Siamo matite nelle mani di Dio). A ogni bambino è stata donata una matita: «Ai ragazzi vogliamo infondere l’importanza del valore dello studio – hanno detto le operatrici – del senso dei legami e delle relazioni sociali, dell’impegno quotidiano come apporto e sostegno alla comunità e al nostro territorio». Insieme al percorso del doposcuola sono anche ripartite le attività ludiche pomeridiane che vengono sempre svolte all’interno dei locali a pian terreno di via Casa Santa, 41 a Mazara. Intanto domenica 2 ottobre, alle ore 18, ripartiranno le attività invernali del centro “Vivi la vita” per gli anziani della città. I locali dove vengono svolte le attività sono stati ristrutturati e per la festa d’inizio sarà presente l’Amministratore apostolico monsignor Domenico Mogavero.