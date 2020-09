Al via l’edizione 2020 di “Palermo dal Mare”, laboratorio galleggiante di immagini e parole che quest’anno veleggia verso Trapani

PALERMO – Al via “Palermo dal Mare”, laboratorio galleggiante di immagini e parole, che permetterà ai partecipanti di illustrare la città dal mare osservandone la costa e realizzando diari di viaggio eseguiti con la tecnica dell’acquerello. Quest’anno la manifestazione si raddoppia. L’edizione 2020 naviga infatti verso Ovest e coinvolge anche la città di Trapani e la sua suggestiva costa.

Il progetto ideato e curato da Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella è promosso da BCsicilia, associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all’interno del “Fabriano Festival del Disegno 2020: LiberiTutti!” e in collaborazione con Parco Villa Tasca, ADV, Associazione Clio, Columbus Yacthing, H. Aquile e AVES.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 17,30 presso il Parco di Villa Tasca in Viale Regione Siciliana, 397 a Palermo. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, e l’intervento di Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella, verrà consegnato ai partecipanti il materiale, omaggio della Fabriano da utilizzare durante le escursioni in barca.

Venerdì 2 ottobre alle ore 14,00 e sabato 3 ottobre alle ore 9,00 i partecipanti si ritroveranno a Trapani presso la banchina del Columbus Yacthing, in via dei Ranuncoli, per salire a bordo delle barche a vela messe a disposizione dagli armatori. Il secondo weekend invece è previsto a Palermo presso la banchina del Circolo Canottieri alla Cala, venerdì 9 ottobre alle ore 14,00 e sabato 10 ottobre alle ore 9,00. L’esposizione degli elaborati finali si terrà domenica 11 ottobre dalle ore 17,00 alle ore 20 al Parco di Villa Tasca a Palermo. La Mostra invece è stata programmata dal 29 ottobre al 1 novembre al Salone Nautico di Palermo Seacily a Villa Igiea.

Il progetto “Palermo dal Mare”, giunto alla sua terza edizione grazie al Festival di Fabriano, si arricchisce di un’altra esperienza con la rappresentazione dal mare della suggestiva città di Trapani e del suo paesaggio costiero ricco di isole e rilievi. L’obiettivo nel tempo è di circumnavigare la Sicilia in senso fisico, metaforico e artistico, partendo da Palermo punto cardine dell’esperienza. Il Festival questa volta si svilupperà su due luoghi, Trapani e Palermo, in date diverse, mantenendo la medesima struttura delle precedenti edizioni.

Il progetto, della durata di due weekend, prevede la narrazione con immagini e parole in modo personale del rapporto della città con il suo mare; si articolerà in tre fasi: una fase propedeutica di presentazione del progetto e due diversi momenti di illustrazione e narrazione in barca, uscite giornaliere della durata massima di 4 ore, e la successiva esposizione degli elaborati come fase finale delle due esperienze artistiche, il tutto accompagnato dai Vini Tasca sponsor di Palermo dal Mare.

Obiettivo finale: rappresentare la costa con luce di provenienza diversa e illustrare i golfi, le città, i rilievi, le isole, i palazzi, le cupole, i giardini, le banchine, le marine, le navi, il cielo, il mare e la terra da una prospettiva insolita, dal mare.

Gli armatori che metteranno a disposizione dei partecipanti le loro imbarcazioni a vela in questa edizione sono: Antonio Cangemi, Guido Damiani, Roberto Monastero, Nino Ciccia, Maurizio D’Amico e Alberto Volleb.