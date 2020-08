Al via oggi “Disiu di Cultura”, il calendario degli eventi al Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte

TRISCINA – Prende il via questa sera (2 agosto) alle 21.30 il calendario delle manifestazioni che dal 02 al 30 agosto rallegreranno la borgata di Triscina di Selinunte. “Disiu di Cultura” il più grande spettacolo sarà ricominciare, questo il claim scelto dalla LD Communication che per il secondo anno consecutivo organizza la stagione degli eventi […]

TRISCINA – Prende il via questa sera (2 agosto) alle 21.30 il calendario delle manifestazioni che dal 02 al 30 agosto rallegreranno la borgata di Triscina di Selinunte. “Disiu di Cultura” il più grande spettacolo sarà ricominciare, questo il claim scelto dalla LD Communication che per il secondo anno consecutivo organizza la stagione degli eventi presso il teatro comunale Franco Franchi Ciccio Ingrassia.

“Noi di Ld Communication ci crediamo e un anno fa abbiamo colto una sfida che sembrava impossibile, riportare la cultura ed il teatro nella borgata più bistrattata d’Italia – afferma Alessandro Quarrato amministratore della LD Communication – I numeri dell’estate 2019 ed il successo del Villaggio degli Elfi a Natale, che ha portato per la prima volta nella storia migliaia di persone in pieno inverno a Triscina, ci hanno indotti a lavorare da subito per una stagione che doveva essere quella della consacrazione”.

Gli spettacoli si terranno nel rigido rispetto delle misure di prevenzione dalla diffusione del Covid 1 e saranno garantiti sia il controllo della temperatura in fase di accesso, che il distanziamento sociale sulle gradinate. L’ingresso sarà consentito solo con la mascherina. Vista la ridotta capienza si consiglia di prenotare inviando una mail a teatro.franchiingrassia@gmail.com

Per accedere agli spettacoli sarà necessario munirsi di biglietto d’ingresso acquistabile esclusivamente presso il botteghino del teatro che rimarrà aperto dalle ore 19,30 alle 22.00 nelle giornate nelle quali si terranno gli spettacoli.

Si parte questa sera con La Sacra Famiglia di Lucio Galfano, portata in scena dalla compagnia teatrale Smile di Maurizio Rallo e interpretata da Giusy Ingarra, Maurizio Rallo, Giusy Pampalone, Enzo Sanchez, Lucrezia Evola, Sergio Oliva, Giusy Manzo, Peppe Li Mandri, Lia Blandi ed il Coordinamento Artistico di Giusy Manzo

TRAMA

La Sacra Famiglia, scritta nel 1992 dal commediografo marsalese, l’avvocato Lucio Galfano, narra la storia di due anziani contadini Mommu e Nzina, che nonostante che non abbiamo avuto figli, vivono con il nipote, Dottor Carlo Simone rimasto orfano.

I due anziani, (dopo tante fatiche per avergli fatto conseguire la Laurea), vogliono farlo sposare con un’altra nipote Rusina, la quale manifesta più volte di essere innamorata di Carlo, lui non sembra molto interessato nonostante le opportunità, a quel punto i due anziani sospettano che Carlo possa essere omosessuale…improvvisamente giungono visite da Valeria, Stefania (Sorelle), nonché Gisella, (madre di Valeria e Stefania) che raccontano di avere avuto una relazione amorosa con Carlo, a quel punto i due anziani rimangono stupiti, per Carlo, la loro relazione sembra sia finita…

Ingresso 7 euro

Ridotto 4 euro

Disiu di Cultura, teatro d’aMare

Rassegna spettacoli estate 2020

Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia Triscina di Selinunte

Piazza Giovanni Paolo II

Organizzazione Ld Communication

Domenica 2 agosto

La sacra Famiglia di Lucio Galfano

Compagnia teatrale Smile

Martedì 4 agosto

“Facce Ride Show”

di e con MANLIO DOVì

Giovedì 6 agosto

“Catammarata”

Trikke due Cabaret (Enzo Amato e Nicola Anastasi)

Venerdì 7 agosto

Sulle note del mare

Concerto benefico

Organizzazione Rotaract club cvetrano

Sabato 8 agosto

Il ritmo dell’anima… le parole di Lorca

Coral arte flamenco

Sabato 15- domenica 16 agosto

Tutta colpa di feisbuk

Regia Elio Indelicato

Martedì 18 agosto

Siciliano per caso

con GIANFRANCO JANNUZZO

Giovedì 20 agosto

Vi Presentu a me figghia cu la voli si la pigghia

Regia Salvatore Bascio

Venerdì 21 agosto

Tu che nella notte nera

Regia Giacomo Bonagiuso

Sabato 22 agosto

Francesca Impallari in concerto

Martedì 25 agosto

Spettacolo di magia

Mago Max

Venerdì 28 agosto

Amici Diversi

Teatro Libero di Palermo

Sabato 29 domenica 30 agosto

Pseudolus di Plauto

Regia Giuseppe Indelicato