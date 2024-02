Al via “OneHealth: i tanti volti della sostenibilità”, una nuova iniziativa di educazione civica digitale

MILANO – Grazie all’iniziativa “Onehealth: i tanti volti della sostenibilità” gli insegnanti di tutte le scuole italiane avranno accesso a educazionedigitale.it, una piattaforma didattica gratuita che, attraverso metodologie e strumenti innovativi, sviluppa un nuovo progetto didattico che abbraccia i temi di salute, cambiamenti climatici, stili di vita sostenibili, innovazione e diversità e inclusione. In linea con l’approccio globale “OneHealth”, infatti, l’iniziativa promuove per gli studenti tra i 13 e i 18 anni la cultura del legame tra salute dell’uomo, degli animali e dell’ecosistema, poiché prendersi cura della salute umana significa considerare il benessere e l’integrità di ognuno di questi comparti.

Il progetto, ideato da Medtronic, azienda leader nel settore HealthCare, mette gratuitamente a disposizione degli insegnanti risorse didattiche che consentono loro di approfondire con le proprie classi, nel corso di un’offerta formativa distribuita su due annualità scolastiche, i seguenti nuclei tematici: il primo anno “Salute & ambiente” e “Stili di vita sostenibili”, il secondo anno “Salute e Innovazione” e “Diversità e Inclusione”.

Ogni annualità progettuale riserva agli insegnanti iscritti una approfondita documentazione didattica e strumenti multimediali nati per promuovere l’apprendimento attivo e la rielaborazione critica dei contenuti per coinvolgenti lezioni con le classi.



Per informazioni sul progetto si può visitare il sito https://www.educazionedigitale.it/onehealth/