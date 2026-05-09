Al via per il secondo anno il summer camp Energy. Un servizio gratuito allo Sperone e all’Ecomuseo Mare Memoria Viva. Laboratori, mappe, mensa, giochi e gite per i piccoli dai 3 ai 6 anni

PALERMO – Esplorare la città con occhi nuovi, trasformando le strade in laboratori a cielo aperto. È lo spirito del Summer Camp Energy 2026, il campo estivo totalmente gratuito rivolto a oltre 120 bambini (3-6 anni), che si svolgerà tra giugno e luglio negli spazi dell’Istituto comprensivo Sperone-Pertini e dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva.

Il progetto, arrivato al secondo anno, è finanziato da The Human Safety Net, fondazione del gruppo Generali ed è realizzato da Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi in collaborazione, a Palermo, con l’Istituto comprensivo Sperone-Pertini e le associazioni Ecomuseo Mare Memoria Viva e Cuore che vede.

L’iniziativa è stata presentata stamattina (9 maggio) all’Istituto comprensivo Sperone-Pertini, alla presenza della dirigente Antonella Di Bartolo e verrà ripetuta mercoledì 13 maggio all’Ecomuseo Mare Memoria Viva. Genitori e bambini hanno potuto osservare da vicino alcune delle attività del campus estivo, grazie ai diversi atelier allestiti, oltre che ricevere informazioni sui servizi offerti dal progetto Energy: sportello di supporto psicologico, consulenze con professionisti come logopedisti, pediatri, pedagogisti.

Al centro di Energy c’è l’impegno costante della scuola Sperone-Pertini, presente da anni in tutto il quartiere per contrastare la dispersione scolastica e l’assenza di servizi in periferia destinati alla prima infanzia. Durante il Summer camp, i bambini saranno accompagnati da educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia e avranno l’opportunità di svolgere attività educative e ludiche. Ispirato all’approccio pedagogico di Reggio Emilia, il camp invita bambini a diventare osservatori attivi del proprio quartiere attraverso tre dimensioni: le Voci (suoni, racconti e narrazioni urbane); le Forme (l’architettura e la geometria degli spazi comuni.); la Materia (colori, superfici e materiali raccolti durante le passeggiate quotidiane). L’obiettivo finale, oltre a offrire un’opportunità educativa di qualità per i bambini, sarà la costruzione collettiva di una mappa del quartiere.

Le attività si articoleranno in tre moduli di due settimane. Le famiglie avranno la flessibilità di scegliere il periodo più adatto:

Il debutto dei “grandi” (15 – 26 giugno): Il primo modulo è interamente dedicato ai bambini di 6 anni. In questa fase, sia la scuola che l’Ecomuseo diventeranno il quartier generale dei più grandi, che avranno il compito di inaugurare le esplorazioni del quartiere e dare i primi tratti alla mappa collettiva. La scelta di iniziare con i bambini più grandi peraltro risponde all’esigenza di dare un’opportunità ludica e educativa immediatamente dopo la fine dell’anno scolastico, in un momento in cui invece i piccoli della scuola dell’infanzia possono (fino al 30 giugno) continuare a frequentare la scuola normalmente.

Il cuore dell’estate (29 giugno – 10 luglio): Nel secondo turno, il camp si apre a tutte le fasce d’età. Mentre all’Ecomuseo l’esperienza sarà dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni, i locali della scuola accoglieranno i più piccoli (3-5 anni), garantendo a ciascuno ritmi e linguaggi adeguati alla propria età.

L’ultima tappa (13 – 24 luglio): Il terzo e ultimo modulo chiude il percorso con la stessa suddivisione (4-6 anni al mare e 3-5 anni a scuola), portando a compimento le scoperte fatte tra le strade e i giardini dello Sperone.

Il Summer camp si svolgerà dalle 8,30 alle 14,30 dal lunedì al venerdì all’Istituto comprensivo Sperone-Pertini (via Nicolò Giannotta 4) e dalle 8,30 alle 15,30 all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, in via Messina Marine 14; alla fine di ogni modulo ci sarà una gita.

“Per Fondazione Reggio Children è molto importante questa collaborazione educativa con Palermo e con realtà alle quali da tempo siamo legati da intenti comuni, come l’Isituto Sperone-Pertini guidato dalla dirigente Di Bartolo – ha detto Francesco Profumo, presidente della Fondazione Reggio Children -. Insieme a the Human Safety net, fondazione di Generali e ad altri soggetti del territorio, riusciamo a costruire opportunità di valore per famiglie e bambini, attraverso proposte diversificate, come il summer camp, contribuendo a rafforzare reti, relazioni e il protagonismo attivo delle persone di ogni età coinvolte”.

“Crediamo nella ‘scuola oltre la scuola’, metaforicamente e concretamente. Offrire per il secondo anno consecutivo nel quartiere Sperone servizi e occasioni educative di qualità sin dalla primissima infanzia anche nel periodo estivo è per noi un impegno ma soprattutto motivo di orgoglio – ha spiegato la preside dell’istituto comprensivo Sperone-Pertini, Antonella Di Bartolo -. Il progetto ENERGY va ben oltre il tempo d’estate: è un progetto multidimensionale, lungimirante e di durata pluriennale, gratuito ma di valore. È per questo che come scuola che, per sua natura e mandato, è Istituzione e servizio per la comunità, siamo particolarmente felici e orgogliosi di esserne promotori e coprotagonisti”.

Ecco come partecipare al summer camp.

Pre-iscrizione online: da effettuare entro il 30 maggio tramite i canali ufficiali del progetto. Le famiglie saranno contattate e invitate il 3 giugno all’Ecomuseo per formalizzare l’iscrizione con la documentazione cartacea.

Per conoscere lo staff e scoprire le attività in anteprima, le famiglie sono invitate a partecipare ad un’altra presentazione mercoledì 13 maggio (15.30-18) all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di via Messina Marine n.14.