Inizia questa sera (2 ottobre) su Sky 913, su Canale Italia 121 e in streaming la sfida tra i migliori pizzaioli!

ROMA – Tutto è pronto per l’inizio dell’8^ stagione del primo ed inimitabile talent riservato alla pizza e ai suoi interpreti professionisti.

Un cammino che inizierà questa sera (2 ottobre) alle 20.15 e che ci accompagnerà per sei puntate, ogni lunedì alla stessa ora, fino all’attesissima finale del 6 novembre, in cui scopriremo chi riuscirà ad aggiudicarsi l’ambito titolo di Master Pizza Champion

Sei puntate in cui i concorrenti dovranno dimostrare di conoscere le regole dell’arte bianca per gestire nel miglior modo possibile impasti, idratazioni, lievitazioni e maturazioni dei loro prodotti.

Ma dovranno anche dare prova di essere all’altezza nella preparazione dei topping, realizzati attraverso la ricerca e lo studio delle materie prime, dei procedimenti di cottura, dei contrasti di sapore e di consistenze.

I concorrenti della prima puntata

DAVIDE D’ALBENZIO

Osteria Contemporanea Foconè – San Giovanni al Teatino (CH) – Abruzzo

NICODEMO ARNONI

Pizzeria Soleado – Cirò Marina (KR) – Calabria

PAOLO MONACO

Pizzeria Peppino – Millstatt Am See – Austria

GIOVANNI RECCHIA

Pizzeria Top Joes Narberth – Narberth – Galles

MATTEO VARI

Pizzeria Sottufficiali Marina Militare – Roma (RM) – Lazio

MARCO D’ARRIGO

Pizzeria Al Vicolo Pizza&Vino – Catania (CT) – Sicilia

NICOLA SARDELLA

Pizzeria Mr. Berry’s – Teramo – (TE) – Abruzzo

Confermate anche per questa 8^ edizione le storiche colonne portanti del talent, Imma Gargiulo, Tiziano Casillo e Luciano Passeri che si troveranno nuovamente a dover giudicare concorrenti sempre più preparati tecnicamente, competitivi ma soprattutto già consapevoli di cosa dovranno affrontare.

Un contest arrivato ormai alla 8^ stagione ma continuamente rinnovato dagli autori del programma e dal motore organizzativo di Ristorazione Italiana Magazine, che è in grado di garantire la massima visibilità della trasmissione non solo in TV ma anche in tutti i canali offline, digitali e social.

Un ottimo strumento di visibilità per tutte le aziende partner del programma.