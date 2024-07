Al Vice Presidente di Confindustria Italia, Prof. Giovanni Bozzetti, l’Augustale federiciano

CEFALÙ – Domenica scorsa, in occasione dell’evento di alta rilevanza musicale “Concert pour la Paix” tenutosi presso lo storico teatro Salvatore Cicero di Cefalù e che ha visto l’esibizione in scena della pianista e direttrice d’orchestra di livello internazionale M* Maria Luisa Macellaro La Franca, si è tenuta la cerimonia di consegna della nuova onorificenza, conferita dal Centro Studi Federico II a insigni personalità, ovvero l’Augustale, riproduzione fedele della moneta della Pace fatta realizzare nel 1231 dall’imperatore Federico secondo.

A ricevere a Cefalù il prestigioso riconoscimento sono state le seguenti personalità: il prof. Giovanni Bozzetti, Vice Presidente di Confindustria Italia, per l’altissimo impegno professionale profuso a livello internazionale; il Comune di Cefalù, città della Pace e della Cultura, rappresentato per l’occasione dall’assessore alla Cultura, prof Antonio Franco; il dr. Paolo Grifo e il prof Pietro Luigi Matta, rispettivamente Presidente e Consigliere della Kemeco Rio Srl di Palermo, per i risultati conseguiti in oltre 50 anni di attività dalla su indicata e prestigiosa società; il Maestro Antonio Barracato, poeta scrittore e artista riconosciuto a livello nazionale, il quale nel corso della carriera ha ricevuto oltre 600 premi e riconoscimenti; la dr. Donata Guaia, già Presidente dell’INNER Wheel Palermo Centro uno dei Club service più prestigiosi a livello regionale e per il suo alto impegno profuso in tanti anni di attività.

In occasione della cerimonia il Presidente Di Franco si è inoltre soffermato sulla storia dell’Augustale, la preziosa moneta d’oro voluta da Federico II e realizzata dall’orafo messinese Balduino Pagano, successivamente emessa dalle zecche di Messina e Brindisi. La manifestazione ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e di critica.

Nella foto da sinistra:

Lea Froute, Maria Luisa Macellaro La Franca, Antonio Barracato, Antonio Franco, Donata Guaia, Ludmilla Voronkina, Giovanni Bozzetti, Giuseppe Di Franco, Paolo Grifo, Pier Luigi Matta e Maria Cristina Pensovecchio.