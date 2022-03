Alberto Mesirca in concerto per gli Amici della Musica di Trapani

TRAPANI – Proseguono i concerti della 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani, con un nuovo appuntamento della rassegna TRAPANICLASSICA, marchio che gli Amici della Musica di Trapani hanno coniato nel lontano 2003 e che oggi sembra destare l’interesse anche di altre realtà che hanno iniziato ad utilizzarlo per identificare le loro attività.

Sarà Alberto Mesirca il protagonista di un concerto interamente dedicato al repertorio per chitarra dal XV secolo ai giorni nostri, in calendario domenica 6 marzo, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, a Trapani. Lo stesso musicista si esibirà il 5 marzo a Calatafimi – Segesta nell’ambito della rassegna OUTDOOR, che gli Amici della Musica realizzano “fuoriporta”, in centri meno serviti.

Alberto Mesirca, tra i più talentuosi chitarristi e interpreti della musica classica, con una produzione discografica di livello internazionale, si è esibito nelle più importanti sale da concerto, da Parigi a New York, da Los Angeles a Barcellona.

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe Institut.

BIGLIETTI

Intero € 7,00

Ridotto € 5,00 (Studenti fino a 24 anni)

Studenti Conservatorio “A. Scontrino” – Trapani € 3,00

MODALITÀ D’ACQUISTO

• On line su www.amicidellamusicatrapani.it/dettaglio-evento.php?id=220 (American Express, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, PayPal)

• Prenotazione obbligatoria con acquisto al botteghino entro mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione.