Alberto Samonà alla guida di Villa Adriana e Villa d’Este. Articolo 9: “Orgoglio per l’intera Sicilia”

TIVOLI – L’avere conferito ad Alberto Samonà, al termine di una selezione pubblica, il prestigioso incarico di Direttore di Villa Adriana e Villa d’Este, due tra i siti UNESCO più iconici e visitati d’Italia, situati a Tivoli, è un importante riconoscimento nazionale per una figura di spicco del panorama culturale siciliano e un orgoglio per la Sicilia intera.

Lo sottolinea Articolo 9, associazione da anni impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per voce di Fabio Granata e Fulvia Toscano, rispettivamente presidente e portavoce dell’associazione.

La nomina ha suscitato immediato entusiasmo negli ambienti culturali dell’Isola: “Il prestigioso incarico di Direttore di Villa Adriana e Villa d’Este conferito dal Ministero della Cultura al “nostro” Alberto Samonà – evidenziano – è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’intera comunità umana che partecipa alla “impresa culturale” della nostra Associazione”.

“L’augurio di buon lavoro si accompagna alla certezza che Samonà saprà valorizzare al meglio le due storiche ville laziali”. Tuttavia lo sguardo di Granata e Toscano resta saldamente ancorato anche alle radici siciliane del neo-direttore, immaginando sinergie future: “Siamo certi – prosegue la nota – che onorerà al meglio la sua nuova delicata responsabilità. Da parte di tutta l’Associazione l’auspicio di nuove forme di collaborazione tra i “luoghi dell’Anima” che dirigerà e la cultura siciliana. Ad Maiora!”.

Un messaggio che getta le basi per possibili gemellaggi culturali e iniziative condivise tra le meraviglie di Tivoli e l’immenso patrimonio archeologico e monumentale della Sicilia.