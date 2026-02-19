Alberto Samonà nominato direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este. La scelta al termine della selezione internazionale per il rinnovo delle direzioni dei musei

TIVOLI – Alberto Samonà è il nuovo Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, a Tivoli. La nomina è avvenuta a seguito della selezione internazionale per il rinnovo delle Direzioni di 14 musei italiani, promossa dal Ministero della Cultura. L’incarico è stato conferito dal direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione incaricata, nell’ambito del processo di rafforzamento della direzione strategica e gestionale degli istituti culturali statali.

Samonà, scrittore e giornalista siciliano, da diversi anni si occupa di valorizzazione e gestione del patrimonio culturale: da quasi tre anni è membro del Consiglio di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo e da luglio dello scorso anno, anche del Comitato scientifico del Parco Archeologico dell’Appia Antica.