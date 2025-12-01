Alcamo: furto aggravato e resistenza. Due fratelli in manette

ALCAMO – I Carabinieri della Stazione di Alcamo e del Nucleo Radiomobile di Trapani, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione represso dei reati, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, due fratelli alcamesi, un 32enne e un 24enne.

I militari, intervenuti presso un’azienda di Alcamo a seguito di una segnalazione al 112 di un possibile furto in atto, sorprendevano i due uomini, intenti a forzare la gettoniera di un distributore automatico di cibo e bevande, riuscendo ad arrestarli nonostante la resistenza fisica da loro opposta nelle fasi di identificazione.

I due uomini, sottoposti a perquisizione, venivano trovati in possesso di strumenti di effrazione e della somma di 360euro, ritenuto provento del furto appena commesso, che veniva restituita ai legittimi proprietari.

A seguito dell’udienza di convalida per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.