Alcamo, incendia due sportelli bancomat. Denunciato 42enne del posto

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo, hanno denunciato un alcamese 42enne per danneggiamento a seguito d’incendio.

Al termine delle indagini scaturite da un incendio appiccato a due sportelli bancomat di una filiale Unicredit Banca di Alcamo, i militari dell’Arma grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono risaliti all’autore del reato.

Le indagini proseguono per chiarire le motivazioni del gesto criminale che l’uomo non ha voluto rendere note.