Aldo Vaccaro è il nuovo direttore provinciale Ital Uil Trapani

TRAPANI – Aldo Vaccaro, 45 anni, alcamese, è il nuovo direttore provinciale del patronato Ital Uil Trapani.

“L’azione dell’Ital Uil sul territorio, in un contesto sociale in continua evoluzione, – afferma il segretario generale Uil Trapani Eugenio Tumbarello – vuole andare oltre la semplice tutela e assistenza dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini, offrendo a chi si rivolge alle nostre sedi informazione, assistenza tecnica e soluzioni concrete in materia di sicurezza sociale, previdenza, fisco, lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diritto di famiglia e delle successioni. Per quanto fatto egregiamente e per i risultati ottenuti in questa direzione, ringrazio il direttore uscente Tommaso Macaddino. Al neo direttore – conclude Tumbarello – i miei auguri di buon lavoro. Conoscendo le sue capacità personali e professionali sono certo che saprà fare bene, in continuità con il lavoro sin qui svolto”.