Alfonso Pecoraro Scanio riceve la cittadinanza onoraria ad Alessandria della Rocca, il paese del nonno paterno

ALESSANDRIA DELLA ROCCA – L’ex ministro della Repubblica e presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, riceverà martedì 26 luglio dal Comune siciliano di Alessandria della Rocca la Cittadinanza Onoraria per “il profondo legame con la terra delle sue origini e per il costante impegno per un nuovo modello di sviluppo per il Sud” e […]

ALESSANDRIA DELLA ROCCA – L’ex ministro della Repubblica e presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, riceverà martedì 26 luglio dal Comune siciliano di Alessandria della Rocca la Cittadinanza Onoraria per “il profondo legame con la terra delle sue origini e per il costante impegno per un nuovo modello di sviluppo per il Sud” e per il territorio agrigentino, si legge nella motivazione del prestigioso riconoscimento.

Pecoraro Scanio commenta così e ringrazia: “Sono orgoglioso e commosso. Amo la Sicilia e diventare cittadino onorario del paese di mio nonno è una grande emozione. Sono molto legato a tradizioni, bellezze paesaggistiche, enogastronomia, storia e cultura di quella magnifica isola del Mediterraneo che è la Sicilia. E ho sempre sostenuto le aree interne e Montane come Alessandria della Rocca. Continuerò a sostenerle ancora di più da neo cittadino alessandrino, agrigentino e siciliano”.

La cerimonia si svolge dalle ore 18 al Chiostro della Biblioteca Comunale “Falcone-Borsellino” alla quale interverranno, oltre a Pecoraro Scanio, il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché; Nenè Mangiacavallo del Polo universitario di Agrigento; Peppe De Sanctis in rappresentanza del parco mondiale della dieta Mediterranea; Raffaele Sanzo, commissario dell’ex Provincia Regionale di Agrigento; la dirigente scolastica, Maria Rosaria Provenzano. Parteciperanno i sindaci del territorio agrigentino.