Alla Biblioteca Centrale di Palermo si presenta il libro “Federico II e le tombe reali palermitane”

si presenta domani, mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 17,00 presso la Biblioteca in Via Vittorio Emanuele, 429 a Palermo, il volume di Giovanni Tessitore e Adalberto Magnelli "Federico II e le tombe reali palermitane. Una storia da riscrivere del tutto?".

Il libro ripercorre in modo critico e approfondito la storia delle tombe reali conservate nella Cattedrale di Palermo, concentrandosi in particolare sul sarcofago dell’imperatore Federico II. Gli autori mettono in discussione molte delle verità storiche tradizionalmente accettate, evidenziando le contraddizioni e le lacune presenti nella documentazione e nelle interpretazioni degli eruditi. Attraverso l’analisi di fonti poco conosciute o trascurate e una rilettura storica, archeologica e ideologica delle vicende che hanno coinvolto nel tempo il “Cimitero dei Re”, l’opera mette in dubbio l’origine normanna dei sarcofagi, ipotizzandone invece una provenienza ellenistico-romana con successivo riuso medievale. Si esplorano inoltre i contesti culturali e politici legati alla realizzazione e all’interpretazione dei sepolcri in un quadro affascinante, complesso e tutt’altro che definito, che invita a riconsiderare la storia e la funzione delle tombe reali palermitane non come semplici reliquie, ma viva testimonianza del passato classico.

Nella foto, la copertina del libro.